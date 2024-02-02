Вице-мэр Екатеринбурга спустился в метро и потребовал разобраться с очередями

В мэрии Екатеринбурга отреагировали на многочисленные сообщения в соцсетях и СМИ о ежедневной давке и очередях в метро. Галямов лично проехал на метро в час самой большой загрузки, с 7:30 до 8:30 утра, и пообщался с людьми на входе. Об этом проинформировали в пресс-службе.