Вице-мэр Екатеринбурга спустился в метро и потребовал разобраться с очередями

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В мэрии Екатеринбурга отреагировали на многочисленные сообщения в соцсетях и СМИ о ежедневной давке и очередях в метро. Галямов лично проехал на метро в час самой большой загрузки, с 7:30 до 8:30 утра, и пообщался с людьми на входе. Об этом проинформировали в пресс-службе.
Горожане рассказали, что ежедневные заторы возникают из-за требований транспортной безопасности. Каждого пассажира проверяют и досматривают его багаж.
В разговоре с пассажирами Галямов подчеркнул, что метро является и должно остаться самым безопасным видом транспорта. Так, недавно сотрудники обнаружили при досмотре учебную гранату. Ее пытался пронести внутрь молодой человек, который был оперативно задержан.
В горадминистрации отметили, что замглавы поставил перед руководством метрополитена задачу устранить ежедневные заторы, но не в ущерб безопасности. Предлагается пересмотреть логистику процесса и модернизировать оборудование.
Ранее стало известно, что вторая линия метрополитена в Екатеринбурге появится не ранее 2045 — такие сроки ставит городской Генплан.