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Вице-мэр Екатеринбурга после проверки потребовал устранить очереди в метро

Вице-мэр Екатеринбурга спустился в метро и потребовал разобраться с очередями

2 февраля 2024, 10:14
Фото: 1MI

Вице-мэр Екатеринбурга после проверки потребовал устранить очереди в метро

В екатеринбургскую подземку с внезапной проверкой приехал вице-мэр города Рустам Галямов. Он лично убедился, что в утренние часы в метро выстраивается огромная очередь

В мэрии Екатеринбурга отреагировали на многочисленные сообщения в соцсетях и СМИ о ежедневной давке и очередях в метро. Галямов лично проехал на метро в час самой большой загрузки, с 7:30 до 8:30 утра, и пообщался с людьми на входе. Об этом проинформировали в пресс-службе.

Горожане рассказали, что ежедневные заторы возникают из-за требований транспортной безопасности. Каждого пассажира проверяют и досматривают его багаж.

В разговоре с пассажирами Галямов подчеркнул, что метро является и должно остаться самым безопасным видом транспорта. Так, недавно сотрудники обнаружили при досмотре учебную гранату. Ее пытался пронести внутрь молодой человек, который был оперативно задержан.

В горадминистрации отметили, что замглавы поставил перед руководством метрополитена задачу устранить ежедневные заторы, но не в ущерб безопасности. Предлагается пересмотреть логистику процесса и модернизировать оборудование.

Ранее стало известно, что вторая линия метрополитена в Екатеринбурге появится не ранее 2045 — такие сроки ставит городской Генплан.

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#Транспорт#Безопасность#Метро#Модернизация#Вице-мэр#Власти#Екатеринбург#Очереди#Логистика#Дарья Бобровицкая
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