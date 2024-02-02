Водители оценили новые фазы светофора на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

Напомним, первая фаза разрешает проезд для машин по Свердловскому шоссе в сторону Екатеринбурга по обеим полосам движения, а также на правой полосе в сторону Нижнего Тагила, откуда можно проехать прямо или повернуть к питомнику. В это время пешеходы могут пересекать дорогу через улицу Питомник Горзеленхоза и через выезд от ТРЦ. Поворачивая направо к ТРЦ со стороны Нижнего Тагила, пешеходам нужно уступать.