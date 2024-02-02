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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Водители оценили удобство новой работы светофора на въезде в Нижний Тагил

Водители оценили новые фазы светофора на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

2 февраля 2024, 09:27
Фото: 1MI

Водители оценили удобство новой работы светофора на въезде в Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле с 31 января изменился режим проезда перекрестка на одном из аварийных участков — Свердловском шоссе у торговых центров. Теперь там работают три фазы, которые не создадут опасные ситуации на дороге. Водители уже оценили преимущества нововведений.

Один из собеседников редакции TagilCity.ru прокомментировал вторую фазу светофора на перекрестке у торговых центров и Горзеленхоза.

На выезде от «Ленты» сделали секцию светофора в сторону Старателя. Это круто, разгружают кольцо. Поток с Екатеринбурга едет в Тагил и/или заворачивает к ТРЦ. Ты выезжаешь в сторону Старателя, никому не мешаетесь, — отметил тагильчанин Андрей.

В эту фазу на перекрестке «зеленый» горит для транспортного потока, едущего в сторону Нижнего Тагила. Также в этот момент срабатывает еще и дополнительная секция для поворота налево к торговым центрам. В этот момент от ТРЦ можно выехать только вправо в сторону столицы Урала.

Режим работы светофоров изменят около ТРЦ Depo в Нижнем Тагиле из-за аварий
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Напомним, первая фаза разрешает проезд для машин по Свердловскому шоссе в сторону Екатеринбурга по обеим полосам движения, а также на правой полосе в сторону Нижнего Тагила, откуда можно проехать прямо или повернуть к питомнику. В это время пешеходы могут пересекать дорогу через улицу Питомник Горзеленхоза и через выезд от ТРЦ. Поворачивая направо к ТРЦ со стороны Нижнего Тагила, пешеходам нужно уступать.

Третья фаза позволяет выезд от торговых центров во всех направлениях по обеим полосам и с улицы Питомник Горзеленхоза. Пешеходы в это время идут по Свердловскому шоссе по «зебре». Поворот на Горзеленхоз налево со стороны Тагила — запрещен.

Фото: ЦОДД

Изменения в работе светофорного объекта ввели по рекомендации ГИБДД из-за повышенной аварийности. За 5 лет в ДТП на этом участке произошло семь аварий с пострадавшими.

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