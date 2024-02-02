Водители оценили новые фазы светофора на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Один из собеседников редакции TagilCity.ru прокомментировал вторую фазу светофора на перекрестке у торговых центров и Горзеленхоза.
На выезде от «Ленты» сделали секцию светофора в сторону Старателя. Это круто, разгружают кольцо. Поток с Екатеринбурга едет в Тагил и/или заворачивает к ТРЦ. Ты выезжаешь в сторону Старателя, никому не мешаетесь, — отметил тагильчанин Андрей.
В эту фазу на перекрестке «зеленый» горит для транспортного потока, едущего в сторону Нижнего Тагила. Также в этот момент срабатывает еще и дополнительная секция для поворота налево к торговым центрам. В этот момент от ТРЦ можно выехать только вправо в сторону столицы Урала.
Напомним, первая фаза разрешает проезд для машин по Свердловскому шоссе в сторону Екатеринбурга по обеим полосам движения, а также на правой полосе в сторону Нижнего Тагила, откуда можно проехать прямо или повернуть к питомнику. В это время пешеходы могут пересекать дорогу через улицу Питомник Горзеленхоза и через выезд от ТРЦ. Поворачивая направо к ТРЦ со стороны Нижнего Тагила, пешеходам нужно уступать.
Третья фаза позволяет выезд от торговых центров во всех направлениях по обеим полосам и с улицы Питомник Горзеленхоза. Пешеходы в это время идут по Свердловскому шоссе по «зебре». Поворот на Горзеленхоз налево со стороны Тагила — запрещен.
Изменения в работе светофорного объекта ввели по рекомендации ГИБДД из-за повышенной аварийности. За 5 лет в ДТП на этом участке произошло семь аварий с пострадавшими.