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Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:21

Updated Сегодня, 03:21

Между женщинами в Екатеринбурге произошел конфликт из-за продуктов

Женщины в Екатеринбурге подрались из-за продуктов в магазине

2 февраля 2024, 03:21
Фото: Midjourney

Между женщинами в Екатеринбурге произошел конфликт из-за продуктов

Жительницы Екатеринбурга устроили потасовку. Причиной конфликта стал пакет с продуктами посетительницы супермаркета.

На посетительницу набросились несколько сотрудниц. Женщины громко кричали, работницы супермаркета пытались вырвать у горожанки пакет и куда-то ее отвести, пишет Е1.

Видео: Telegram-канал «Бандитский центр Екатеринбург»

В какой-то момент женщина, у которой пытались отнять пакет, бросила его на землю. По предположению очевидцев, екатеринбурженка украла товар из супермаркета, что стало причиной потасовки.

Напомним, 16 января 2024 года в Екатеринбурге случилась драка в Burger King. В конфликт вмешалась уборщица и попыталась разнять конфликтующих. Те ушли из заведения на улицу.

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