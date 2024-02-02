Женщины в Екатеринбурге подрались из-за продуктов в магазине

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
На посетительницу набросились несколько сотрудниц. Женщины громко кричали, работницы супермаркета пытались вырвать у горожанки пакет и куда-то ее отвести, пишет Е1.
В какой-то момент женщина, у которой пытались отнять пакет, бросила его на землю. По предположению очевидцев, екатеринбурженка украла товар из супермаркета, что стало причиной потасовки.
Напомним, 16 января 2024 года в Екатеринбурге случилась драка в Burger King. В конфликт вмешалась уборщица и попыталась разнять конфликтующих. Те ушли из заведения на улицу.