Жители Екатеринбурга предстанут перед судом за стрельбу в ТЦ «Гринвич»

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Надзорный орган утвердил заключение по уголовному делу, которое ранее было возбуждено в отношении екатеринбуржцев. Им было предъявлено обвинение в хулиганстве с использованием травматического оружия, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Материалы уголовного дела по случившемуся инциденту были направлены в районный суд Екатеринбурга.
Напомним, 26 ноября 2023 года между горожанами вспыхнула ссора. В какой-то момент они стали стрелять друг в друга из травматических пистолетов, которые у них были с собой. При этом поблизости находились другие посетители торгового центра.
Вскоре обоих стрелков нашли и задержали.