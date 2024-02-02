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Жители Екатеринбурга обвиняются в хулиганстве за стрельбу из травмата

Жители Екатеринбурга предстанут перед судом за стрельбу в ТЦ «Гринвич»

2 февраля 2024, 06:49
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга обвиняются в хулиганстве за стрельбу из травмата

Мужчинам из Екатеринбурга грозит до семи лет тюрьмы за то, что они устроили перестрелку в ТЦ «Гринвич» из травматических пистолетов.

Надзорный орган утвердил заключение по уголовному делу, которое ранее было возбуждено в отношении екатеринбуржцев. Им было предъявлено обвинение в хулиганстве с использованием травматического оружия, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Материалы уголовного дела по случившемуся инциденту были направлены в районный суд Екатеринбурга.

Напомним, 26 ноября 2023 года между горожанами вспыхнула ссора. В какой-то момент они стали стрелять друг в друга из травматических пистолетов, которые у них были с собой. При этом поблизости находились другие посетители торгового центра.

Вскоре обоих стрелков нашли и задержали.

Мужчина в Екатеринбурге напугал жителей стрельбой из пистолета
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