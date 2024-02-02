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Жители Екатеринбурга попали в больницу после катаний на тюбинге

Жители Екатеринбурга травмировались во время катаний на тюбинге в парке «7 ключей»

2 февраля 2024, 04:32
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга попали в больницу после катаний на тюбинге

Посетители парка отдыха «7 ключей» в Екатеринбурге получили травмы, когда катались на тюбинге.

Как рассказала одна из пострадавших, которая пришла в парк с друзьями, ранее они уже здесь были и все прошло нормально. В этот раз, когда они ехали по горе, на ней было несколько ям. Отдыхающие, попав в эти ямы, вылетели из тюбинга, пишет Ура.ру.

Посетители парка пострадали, в связи с чем им пришлось вызывать скорую помощь. Врачи увезли их в больницу. По словам представителей парка, состояние горы действительно не было идеальным, однако после того, как у пострадавших посетителей закончилась аренда тюбинга, они стали кататься сами.

Компания засела в одной из ям, а на просьбы отойти в стороны не реагировала. В какой-то момент в них врезался другой посетитель. Также сотрудники парка отметили, что снег на спуске горы выравнивают три раза в неделю.

Напомним, 30 декабря 2023 года в Карпинске 12-летний подросток, катавшийся на детской горке, получил травму и был доставлен в больницу.

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