Жители Екатеринбурга травмировались во время катаний на тюбинге в парке «7 ключей»

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Как рассказала одна из пострадавших, которая пришла в парк с друзьями, ранее они уже здесь были и все прошло нормально. В этот раз, когда они ехали по горе, на ней было несколько ям. Отдыхающие, попав в эти ямы, вылетели из тюбинга, пишет Ура.ру.
Посетители парка пострадали, в связи с чем им пришлось вызывать скорую помощь. Врачи увезли их в больницу. По словам представителей парка, состояние горы действительно не было идеальным, однако после того, как у пострадавших посетителей закончилась аренда тюбинга, они стали кататься сами.
Компания засела в одной из ям, а на просьбы отойти в стороны не реагировала. В какой-то момент в них врезался другой посетитель. Также сотрудники парка отметили, что снег на спуске горы выравнивают три раза в неделю.
Напомним, 30 декабря 2023 года в Карпинске 12-летний подросток, катавшийся на детской горке, получил травму и был доставлен в больницу.