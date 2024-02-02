Жители Екатеринбурга травмировались во время катаний на тюбинге в парке «7 ключей»

Как рассказала одна из пострадавших, которая пришла в парк с друзьями, ранее они уже здесь были и все прошло нормально. В этот раз, когда они ехали по горе, на ней было несколько ям. Отдыхающие, попав в эти ямы, вылетели из тюбинга, пишет Ура.ру.