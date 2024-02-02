Жительница Кировграда зарезала мужчину из-за незначительного конфликта

Известно, что в ночь с 30 на 31 января женщина находилась в арендованной квартире в поселке Левиха. Она находилась на пьяных посиделках со своим возлюбленным и 43-летним хозяином жилья. В его квартиру пара заселилась всего несколько месяцев назад, сообщили в СК. Они снимали лишь комнату в жилье.