Жительница Кировграда зарезала мужчину из-за незначительного конфликта

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Известно, что в ночь с 30 на 31 января женщина находилась в арендованной квартире в поселке Левиха. Она находилась на пьяных посиделках со своим возлюбленным и 43-летним хозяином жилья. В его квартиру пара заселилась всего несколько месяцев назад, сообщили в СК. Они снимали лишь комнату в жилье.
Оба в паре не работали. В основном, они сидели дома и употребляли спиртное. Во время одного из застолий женщина поссорилась с хозяином жилья. В результате она взяла нож и ранила им оппонента. Мужчина скончался на месте.
Далее женщина сама рассказала о том, что в доме есть умирающий человек. Однако о том, что его ранила она, злоумышленница умолчала. Нож злоумышленница выбросила в окно. Потом она выдвигала ложную версию о случившемся.
Однако следователи нашли доказательства виновности женщины и предъявили ей обвинения. Скоро будет решено, какое наказание назначат свердловчанке.
По данным главы пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, 18 лет назад женщину судили за грабеж, а пять лет назад — за причинение вреда здоровью.
Известно, что на пьяных посиделках едва ли остался в живых и возлюбленный женщины. Ранее его судили за причастность к убийству, грабежу и хищению. А убитый мужчина не был судим. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее житель Нижнего Тагила убил знакомую 166 ударами и спрятал тело на балконе. Он был пьян.