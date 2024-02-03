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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Организация в Нижнем Тагиле разработала эскиз по благоустройству сквера

«Древо жизни» появится в новом сквере на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле

3 февраля 2024, 11:29
Фото: МБУ «Тагилгражданпроект»

Организация в Нижнем Тагиле разработала эскиз по благоустройству сквера

Сквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле будут реконструировать по эскизу, который разработали сотрудники организации «Тагилгражданпроект».

В центре сквера будет установлен скульптурный арт-объект «Дерево жизни», который, по предположению авторов проекта, станет местом притяжения горожан и туристов, рассказали в пресс-службе «Тагилгражданпроекта».

Все зеленые посадки в сквере будут сохранены, а вокруг деревьев сделают дорожки и места для отдыха. При этом здесь не будут делать парковку для автомобилей, прийти сюда можно будет только пешком.

По словам проектировщиков, если городской объект станет популярным, то возникнет проблема с парковкой автомобилей, водители их будут оставлять во дворе или на проспекте, где места и сейчас заняты транспортом.

Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле планируется также благоустроить лесопарковую зону в поселке Рудник, площадь около Машиностроительного техникума и другие городские объекты.

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