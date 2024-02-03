«Древо жизни» появится в новом сквере на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В центре сквера будет установлен скульптурный арт-объект «Дерево жизни», который, по предположению авторов проекта, станет местом притяжения горожан и туристов, рассказали в пресс-службе «Тагилгражданпроекта».
Все зеленые посадки в сквере будут сохранены, а вокруг деревьев сделают дорожки и места для отдыха. При этом здесь не будут делать парковку для автомобилей, прийти сюда можно будет только пешком.
По словам проектировщиков, если городской объект станет популярным, то возникнет проблема с парковкой автомобилей, водители их будут оставлять во дворе или на проспекте, где места и сейчас заняты транспортом.
Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле планируется также благоустроить лесопарковую зону в поселке Рудник, площадь около Машиностроительного техникума и другие городские объекты.