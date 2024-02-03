«Дым валит столбом»: крупный пожар разгорелся на заводе в Волгограде

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Стало известно, что на предприятие упал беспилотник, после чего вспыхнуло пламя. Вскоре к месту ЧП приехали пожарные и сотрудники скорой помощи, пишет V1.
По словам очевидцев, повреждения в здании серьезные повреждения. Известно, что пострадавших нет. Вскоре сотрудники экстренной службы локализовали огонь, а затем ликвидировали открытое горение, рассказали в пресс-службе волгоградского МЧС.
Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил распространившуюся информацию о падении беспилотника.
Напомним, в январе 2024 года в Карпинске случился пожар на местном предприятии. Информации о пострадавших нет.