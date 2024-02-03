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На нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде произошло крупное возгорание

«Дым валит столбом»: крупный пожар разгорелся на заводе в Волгограде

3 февраля 2024, 05:59
Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

На нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде произошло крупное возгорание

В Волгограде загорелось нефтеперерабатывающее предприятие ЛУКОЙЛ на площади 300 квадратных метров. Пожар произошел 3 февраля 2024 года.

Стало известно, что на предприятие упал беспилотник, после чего вспыхнуло пламя. Вскоре к месту ЧП приехали пожарные и сотрудники скорой помощи, пишет V1.

По словам очевидцев, повреждения в здании серьезные повреждения. Известно, что пострадавших нет. Вскоре сотрудники экстренной службы локализовали огонь, а затем ликвидировали открытое горение, рассказали в пресс-службе волгоградского МЧС.

Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил распространившуюся информацию о падении беспилотника.

Напомним, в январе 2024 года в Карпинске случился пожар на местном предприятии. Информации о пострадавших нет.

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