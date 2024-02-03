Февраль в Свердловской области ожидается теплым

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Количество выпадаемого снега в последний месяц зимы будет в пределах нормы. Сильных морозов в регионе не прогнозируется, рассказала свердловский синоптик Галина Шепоренко.
Несколько дней — с 4 по 6 февраля — возможно понижение температуры. Так, ночью может похолодать до -23 градусов, а днем до -16 градусов. Затем в области станет теплее.
Кроме того, 3–5 февраля вероятен снегопад. В целом, по мнению метеоролога, погода в течение месяца ожидается комфортной.
Напомним, 2 февраля 2024 года в Свердловской области было ветрено, из-за чего немного похолодало.