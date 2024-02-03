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Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Синоптики рассказали о погоде в Свердловской области в феврале

Февраль в Свердловской области ожидается теплым

3 февраля 2024, 10:35
Фото: Midjourney

Синоптики рассказали о погоде в Свердловской области в феврале

Стало известно, какая погода будет в Свердловской области на протяжении февраля 2024 года.

Количество выпадаемого снега в последний месяц зимы будет в пределах нормы. Сильных морозов в регионе не прогнозируется, рассказала свердловский синоптик Галина Шепоренко.

Несколько дней — с 4 по 6 февраля — возможно понижение температуры. Так, ночью может похолодать до -23 градусов, а днем до -16 градусов. Затем в области станет теплее.

Кроме того, 3–5 февраля вероятен снегопад. В целом, по мнению метеоролога, погода в течение месяца ожидается комфортной.

Напомним, 2 февраля 2024 года в Свердловской области было ветрено, из-за чего немного похолодало.

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