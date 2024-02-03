Из центра Нижнего Тагила на ГГМ построят временную дорогу

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Рабочие отсыпят дамбу, которая сверху будет утрамбована щебнем, а также они положат в один слой асфальт, рассказал глава города Владислав Пинаев в эфире ТВ-канала «Телекон».
Пинаев также отметил, что по этой дороге будет не такое транспортное движение, как на мосту, который находится на улице Челюскинцев, однако на данный момент это выход из сложной ситуации и решение, как снизить вероятность возникновения заторов.
Кроме того, в администрации города сейчас думают, как решить проблему с трамвайным движением.
Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле будут отремонтированы старейший мост и плотина на улице Челюскинцев. Сумма ремонтных работ составит приблизительно два миллиарда рублей.