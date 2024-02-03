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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

На время ремонта плотины в Нижнем Тагиле оборудуют временную дорогу

Из центра Нижнего Тагила на ГГМ построят временную дорогу

3 февраля 2024, 07:53
Фото: Онлайн-камеры «Сети Тагила»

На время ремонта плотины в Нижнем Тагиле оборудуют временную дорогу

В Нижнем Тагиле планируют возвести дорогу из центра города на ГГМ в период ремонтных работ на плотине.

Рабочие отсыпят дамбу, которая сверху будет утрамбована щебнем, а также они положат в один слой асфальт, рассказал глава города Владислав Пинаев в эфире ТВ-канала «Телекон».

Пинаев также отметил, что по этой дороге будет не такое транспортное движение, как на мосту, который находится на улице Челюскинцев, однако на данный момент это выход из сложной ситуации и решение, как снизить вероятность возникновения заторов.

Кроме того, в администрации города сейчас думают, как решить проблему с трамвайным движением.

Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле будут отремонтированы старейший мост и плотина на улице Челюскинцев. Сумма ремонтных работ составит приблизительно два миллиарда рублей.

Пинаев прокомментировал варианты объезда Челюскинцев при ремонте плотины в Тагиле
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