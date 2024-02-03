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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Нижнем Тагиле завершились областные соревнования по футболу

Команда из Нижнего Тагила победила в соревнованиях «Включайся в футбол»

3 февраля 2024, 12:27
Фото: «Тагильский рабочий»

В Нижнем Тагиле завершились областные соревнования по футболу

В мероприятии «Включайся в футбол» участвовали свердловчане с ограниченными возможностями здоровья из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Первоуральска и других городов.

Так, победителем соревнований стала нижнетагильская команда «Шаг вперед» со счетом 2:1. Ей торжественно вручили приз мэра города — денежный сертификат на 50 тысяч рублей, пишет «Тагильский рабочий».

Видео: Владислав Пинаев

Лучшим участником признали 19-летнего Андрея Рудя из Екатеринбурга. Команда «Шаг вперед» ранее победила на российском футбольном чемпионате, проходившем в Сочи.

После возвращения спортсменов появилась идея провести региональные соревнования, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице во ВКонтакте.

Напомним, в Нижнем Тагиле будет оборудовано футбольное отделение для спортсменов, у которых есть ограничения по здоровью.

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