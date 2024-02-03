Команда из Нижнего Тагила победила в соревнованиях «Включайся в футбол»

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Так, победителем соревнований стала нижнетагильская команда «Шаг вперед» со счетом 2:1. Ей торжественно вручили приз мэра города — денежный сертификат на 50 тысяч рублей, пишет «Тагильский рабочий».
Лучшим участником признали 19-летнего Андрея Рудя из Екатеринбурга. Команда «Шаг вперед» ранее победила на российском футбольном чемпионате, проходившем в Сочи.
После возвращения спортсменов появилась идея провести региональные соревнования, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице во ВКонтакте.
Напомним, в Нижнем Тагиле будет оборудовано футбольное отделение для спортсменов, у которых есть ограничения по здоровью.