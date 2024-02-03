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Экстренное предупреждение объявили в Свердловской области из-за медведя

Лесорубы в Свердловской области случайно разбудили медведя во время своих работ

3 февраля 2024, 09:11
Фото: 1MI

Экстренное предупреждение объявили в Свердловской области из-за медведя

Лесорубы, проводившие свои работы в Артемовском ГО, случайно вывели из спячки медведя.

Администрация Бобровского охотничьего хозяйства предупредила местных жителей о появлении медведя в регионе, а также призвала свердловчан к внимательности и осторожности, рассказал мэр Артемовского Константин Трофимов в своем Telegram-канале.

По словам специалиста Евгения Сурнина, при встрече с медведем нельзя к нему приближаться или убегать.

Инспектор по охране животных Андрей Сакулин рассказал, что нужно спокойно уходить, не отворачиваясь от хищника, при этом следует издавать разные неестественные звуки, кричать и стучать по посуде из железа.

Напомним, в Реже объявили карантин из-за того, что в городе обнаружилась мертвая лисица, зараженная бешенством.

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