Лесорубы в Свердловской области случайно разбудили медведя во время своих работ

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Администрация Бобровского охотничьего хозяйства предупредила местных жителей о появлении медведя в регионе, а также призвала свердловчан к внимательности и осторожности, рассказал мэр Артемовского Константин Трофимов в своем Telegram-канале.
По словам специалиста Евгения Сурнина, при встрече с медведем нельзя к нему приближаться или убегать.
Инспектор по охране животных Андрей Сакулин рассказал, что нужно спокойно уходить, не отворачиваясь от хищника, при этом следует издавать разные неестественные звуки, кричать и стучать по посуде из железа.
Напомним, в Реже объявили карантин из-за того, что в городе обнаружилась мертвая лисица, зараженная бешенством.