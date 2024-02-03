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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:26

Семейная пара в Каменске-Уральском занималась распространением наркотиков

Муж и жена в Каменске-Уральском задержаны за оборот наркотиков

3 февраля 2024, 07:26
Фото: 1MI

Семейная пара в Каменске-Уральском занималась распространением наркотиков

В Каменске-Уральском задержали двух «закладчиков», которые оказались мужем и женой.

42-летнюю безработную горожанку и ее 44-летнего ранее судимого мужа поймали с поличным и задержали. Так, у мужчины сотрудники полиции обнаружили 1,09 грамма запрещенного вещества, а у женщины — 0,42 грамма, рассказали в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».

В телефоне у свердловчанина обнаружили фотографии с адресами тайников. Наркотики нашли и дома у супругов. Их планировалось продавать в нескольких районах города. Всего было изъято пять свертков с подозрительным содержимым, которое отправили на экспертизу.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело за сбыт и хранение наркотиков. Горожан заключили под стражу.

Напомним, житель Нижнего Тагила был осужден на 13 лет за сбыт наркотиков и организацию наркопритона.

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