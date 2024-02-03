Отбивался от «демонов»: пассажир поезда Абакан — Москва устроил дебош в вагоне

Когда поезд проехал Пермь, пассажир стал кричать и наносить себе удары ножом. Его удалось поймать и запереть в туалете. Поезд остановился, сотрудникам пришлось вызвать скорую помощь. Мужчину забрали в больницу, при этом переодев его в другую одежду, так как его была вся в крови.