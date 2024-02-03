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Мужчина устроил дебош в поезде Абакан — Москва и чуть не зарезал себя

Отбивался от «демонов»: пассажир поезда Абакан — Москва устроил дебош в вагоне

3 февраля 2024, 06:59
Фото: 1MI

Мужчина устроил дебош в поезде Абакан — Москва и чуть не зарезал себя

39-летний пассажир поезда, который ехал из Абакана в Москву, чуть не зарезал себя насмерть. Инцидент произошел 30 января 2024 года.

О происшествии рассказал мужчина, который сел в Екатеринбурге в вагон, где ехал дебошир. По его словам, другие пассажиры сразу ему сообщили, что у него не все в порядке, пишет Е1.

Скандальный мужчина запер проводницу в тамбуре, подперев дверь кочергой, а затем, держа в руке нож, подсаживался к другим пассажирам и говорил, что его преследуют демоны. Также, по словам очевидца, он вел разговор с пустыми полками.

Когда поезд проехал Пермь, пассажир стал кричать и наносить себе удары ножом. Его удалось поймать и запереть в туалете. Поезд остановился, сотрудникам пришлось вызвать скорую помощь. Мужчину забрали в больницу, при этом переодев его в другую одежду, так как его была вся в крови.

По факту ЧП в полиции организовали проверку.

Напомним, в ноябре 2023 года пьяный 41-летний пассажир электрички Екатеринбург — Нижний Тагил устроил скандал, пытаясь выгнать других людей, которые ехали с ним в одном вагоне.

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