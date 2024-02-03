Отбивался от «демонов»: пассажир поезда Абакан — Москва устроил дебош в вагоне

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
О происшествии рассказал мужчина, который сел в Екатеринбурге в вагон, где ехал дебошир. По его словам, другие пассажиры сразу ему сообщили, что у него не все в порядке, пишет Е1.
Скандальный мужчина запер проводницу в тамбуре, подперев дверь кочергой, а затем, держа в руке нож, подсаживался к другим пассажирам и говорил, что его преследуют демоны. Также, по словам очевидца, он вел разговор с пустыми полками.
Когда поезд проехал Пермь, пассажир стал кричать и наносить себе удары ножом. Его удалось поймать и запереть в туалете. Поезд остановился, сотрудникам пришлось вызвать скорую помощь. Мужчину забрали в больницу, при этом переодев его в другую одежду, так как его была вся в крови.
По факту ЧП в полиции организовали проверку.
Напомним, в ноябре 2023 года пьяный 41-летний пассажир электрички Екатеринбург — Нижний Тагил устроил скандал, пытаясь выгнать других людей, которые ехали с ним в одном вагоне.