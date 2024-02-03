Почти 2 тысячи водителей в Свердловской области парковались на местах для инвалидов

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:25
Так, в связи с тем, что автомобилисты паркуются в запрещенных местах, они создают помеху для других участников движения, а также создают пробки, рассказали в пресс-службе свердловского УГИБДД.
За парковку в месте, которое предназначено для остановки транспортных средств людей с инвалидностью, предусмотрен штраф, размер которого составляет пять тысяч, а также возможно задержание автомобиля.
Останавливаться и парковаться на спецстоянке можно лишь в случае, если у автовладельца есть документ о регистрации транспорта в федеральном реестре.
Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге водителям автомобилей запретят парковаться на восьми улицах.