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1800 водителей в Свердловской области оштрафованы за парковку не в том месте

Почти 2 тысячи водителей в Свердловской области парковались на местах для инвалидов

3 февраля 2024, 06:25
Фото: 1MI

1800 водителей в Свердловской области оштрафованы за парковку не в том месте

В Свердловской области 1800 водителей в 2023 году были привлечены к ответственности за то, что они останавливались на местах, которые предназначены для инвалидов.

Так, в связи с тем, что автомобилисты паркуются в запрещенных местах, они создают помеху для других участников движения, а также создают пробки, рассказали в пресс-службе свердловского УГИБДД.

За парковку в месте, которое предназначено для остановки транспортных средств людей с инвалидностью, предусмотрен штраф, размер которого составляет пять тысяч, а также возможно задержание автомобиля.

Останавливаться и парковаться на спецстоянке можно лишь в случае, если у автовладельца есть документ о регистрации транспорта в федеральном реестре.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге водителям автомобилей запретят парковаться на восьми улицах.

В Екатеринбурге могут запретить парковку на обочинах
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#Происшествия#Свердловская область#ГИБДД#Штраф#Административная ответственность#Статистика#Автомобиль#Парковка#Водители#Стоянка#Места для инвалидов#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Автомобилисты#Инцидент#Пробки
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