Предприниматель в Первоуральске торговал в киоске поддельными сигаретами и алкоголем

Как оказалось, у предпринимателя не имелось акцизных марок и разрешения на торговлю алкогольными напитками. Кроме того, в ларьке продавались продукты, у некоторых из которых срок годности истек в прошлом году, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев.