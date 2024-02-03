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В Первоуральска накрыли ночной киоск с поддельным алкоголем

Предприниматель в Первоуральске торговал в киоске поддельными сигаретами и алкоголем

3 февраля 2024, 05:41
Фото: 1MI

В Первоуральска накрыли ночной киоск с поддельным алкоголем

Житель Первоуральска торговал некачественным товаром в ночном киоске.

Как оказалось, у предпринимателя не имелось акцизных марок и разрешения на торговлю алкогольными напитками. Кроме того, в ларьке продавались продукты, у некоторых из которых срок годности истек в прошлом году, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев.

Горожанин занимался торговлей товаром в ночное время суток. Известно также, что он продавал поддельные сигареты. Сотрудники полиции и общественники изъяли некачественную продукцию у владельца киоска.

Напомним, в январе 2024 года в поселке Свердловской области нашли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя.

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