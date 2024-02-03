Предприниматель в Первоуральске торговал в киоске поддельными сигаретами и алкоголем

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Как оказалось, у предпринимателя не имелось акцизных марок и разрешения на торговлю алкогольными напитками. Кроме того, в ларьке продавались продукты, у некоторых из которых срок годности истек в прошлом году, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев.
Горожанин занимался торговлей товаром в ночное время суток. Известно также, что он продавал поддельные сигареты. Сотрудники полиции и общественники изъяли некачественную продукцию у владельца киоска.
Напомним, в январе 2024 года в поселке Свердловской области нашли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя.