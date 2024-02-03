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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:24

В жилой квартире в Екатеринбурге произошла коммунальная авария

В квартире многодетной семьи в Екатеринбурге обрушился потолок и полил кипяток

3 февраля 2024, 05:24
Фото: 1MI

В жилой квартире в Екатеринбурге произошла коммунальная авария

Комнату в квартире, где проживает семья, затопило горячей водой. Коммунальная авария случилась летом 2023 года.

На чердаке дома произошел взрыв системы водоснабжения, из-за чего в комнате, где живут дети, случился потоп, а также обрушился потолок. По словам отца, детей в этот момент не было дома, пишет Ура.ру.

Фото: Ура.ру

Мужчина отправил запрос в управляющую компанию, чтобы решить ситуацию с аварией, однако в ответ, по его словам, ему прислали отписку. Тогда жилец пострадавшей квартиры пошел в гражданскую жилищную инспекцию.

После этого к семье приехала комиссия, которая зафиксировала причиненный ущерб имуществу, а управляющей компании она сделала предписание для устранения проблемы. Однако ситуация на сегодняшний день остается без изменений.

Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге горячей водой затопило многоэтажный дом из-за прорыва трубы.

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#Происшествия#Квартира#Горячая вода#Потолок#ЧП#Потоп#УК#Жильцы#Коммунальная авария#Прорыв трубы#Кипяток#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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