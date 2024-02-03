В квартире многодетной семьи в Екатеринбурге обрушился потолок и полил кипяток

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
На чердаке дома произошел взрыв системы водоснабжения, из-за чего в комнате, где живут дети, случился потоп, а также обрушился потолок. По словам отца, детей в этот момент не было дома, пишет Ура.ру.
Мужчина отправил запрос в управляющую компанию, чтобы решить ситуацию с аварией, однако в ответ, по его словам, ему прислали отписку. Тогда жилец пострадавшей квартиры пошел в гражданскую жилищную инспекцию.
После этого к семье приехала комиссия, которая зафиксировала причиненный ущерб имуществу, а управляющей компании она сделала предписание для устранения проблемы. Однако ситуация на сегодняшний день остается без изменений.
Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге горячей водой затопило многоэтажный дом из-за прорыва трубы.