Водитель грузовика «Тонар» попал в аварию с тремя автомобилями на Серовском тракте

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
По предварительной информации, мужчина, управлявший грузовиком, решил совершить обгон, но при этом он не убедился в том, что безопасно совершать такой маневр. Из-за этого он столкнулся с четырьмя транспортными средствами, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
В случившемся инциденте пострадали три человека. Приехавшие к месту ЧП сотрудники скорой оказывают им медицинскую помощь. Также приехали сотрудники автоинспекции. Транспортное движение ограничено.
Напомним, 1 февраля 2024 года на трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием восьми транспортных средств. Пять из них были грузовиками.