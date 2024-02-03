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Массовое ДТП произошло на Серовском тракте

Водитель грузовика «Тонар» попал в аварию с тремя автомобилями на Серовском тракте

3 февраля 2024, 12:49
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Массовое ДТП произошло на Серовском тракте

Четыре транспорта столкнулись на трассе Екатеринбург — Серов. Есть пострадавшие. Дорожная авария случилась 3 февраля 2024 года.

По предварительной информации, мужчина, управлявший грузовиком, решил совершить обгон, но при этом он не убедился в том, что безопасно совершать такой маневр. Из-за этого он столкнулся с четырьмя транспортными средствами, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В случившемся инциденте пострадали три человека. Приехавшие к месту ЧП сотрудники скорой оказывают им медицинскую помощь. Также приехали сотрудники автоинспекции. Транспортное движение ограничено.

Напомним, 1 февраля 2024 года на трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием восьми транспортных средств. Пять из них были грузовиками.

Три человека пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом
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