Водитель грузовика «Тонар» попал в аварию с тремя автомобилями на Серовском тракте

По предварительной информации, мужчина, управлявший грузовиком, решил совершить обгон, но при этом он не убедился в том, что безопасно совершать такой маневр. Из-за этого он столкнулся с четырьмя транспортными средствами, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.