Заужения и сугробы: в Екатеринбурге нашли нарушения в работе дорожников

В связи с обнаруженными нарушениями компаниям-подрядчикам, которые отвечают за качество дорог в вышеуказанных районах, были отправлены предписания для ликвидации нарушений. Кроме того, были возбуждены административные дела за несоблюдение по обеспечению безопасности транспортного движения.