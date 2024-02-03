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Прокурор Екатеринбурга и автоинспекторы проверили качество уборки дорог

Заужения и сугробы: в Екатеринбурге нашли нарушения в работе дорожников

3 февраля 2024, 08:43
Фото: Отдел пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу

Прокурор Екатеринбурга и автоинспекторы проверили качество уборки дорог

Городской прокурор Светлана Кузнецова и автоинспекторы в Екатеринбурге провели проверку состояния городских дорог, которые необходимо чистить от снега.

Проверка проходила в Академическом, Ленинском и Верх-Исетском районах. Прокурор и автоинспекторы выявили зауженную проезжую часть, сугробы, которые находятся на расстоянии ближе 20 метров от остановочных комплексов и ближе 10 метров от пешеходных переходов, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: Отдел пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу

В связи с обнаруженными нарушениями компаниям-подрядчикам, которые отвечают за качество дорог в вышеуказанных районах, были отправлены предписания для ликвидации нарушений. Кроме того, были возбуждены административные дела за несоблюдение по обеспечению безопасности транспортного движения.

Сумма штрафа для должностных лиц составляет от 20 до 30 тысяч рублей, а для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Напомним, 8 января 2024 года в Екатеринбурге во время прокурорской проверки было установлено, что мэрия некачественно исполняет свои обязанности по уборке и чистке дорог.

Всему виной неубранные улицы. Екатеринбург погрузился в пробки
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#Общество#Город#ГИБДД#Подрядчик#Штраф#Снег#Уборка#Инспекторы#Прокурор#Дороги#Предписание#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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