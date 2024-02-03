Желали смерти и жгли фото: школьники в Магнитогорске издевались над учительницей

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Известно, что педагогу пришло в мессенджере видео от анонимного пользователя. По словам брата учительницы, вскоре автора видео нашли — им оказалась ученица девятого класса. Девочку вместе с ее мамой вызвали для допроса. Подросток рассказала, что сожгла фотографию по просьбе ее подруги, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Вскоре другой аноним, тоже написавший сообщение женщине в мессенджере, рассказал, что девочки завели канал, в котором желают ей смерти, а также пишут про нее оскорбительные посты. Учительница намерена обращаться в полицию.
Сотрудница школы отметила, что конфликтов с учениками у нее не было, а девочка, которая сжигала ее фотографию, в жизни ведет себя спокойно и тихо. Правда, ее не устраивали плохие оценки по предмету.
Напомним, 15 января 2024 года в Нижнем Тагиле подросток, который учится в гимназии №18, разбил голову об окно. Предположительно, его кто-то мог толкнуть во время ссоры.