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Ученики школы в Магнитогорске устроили травлю над педагогом

Желали смерти и жгли фото: школьники в Магнитогорске издевались над учительницей

3 февраля 2024, 11:59
Фото: 1MI

Ученики школы в Магнитогорске устроили травлю над педагогом

В Магнитогорске ученики школы №50 прислали учительнице химии видео, в котором они ее оскорбляли, желали ей смерти и сжигали ее фотографию.

Известно, что педагогу пришло в мессенджере видео от анонимного пользователя. По словам брата учительницы, вскоре автора видео нашли — им оказалась ученица девятого класса. Девочку вместе с ее мамой вызвали для допроса. Подросток рассказала, что сожгла фотографию по просьбе ее подруги, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

Вскоре другой аноним, тоже написавший сообщение женщине в мессенджере, рассказал, что девочки завели канал, в котором желают ей смерти, а также пишут про нее оскорбительные посты. Учительница намерена обращаться в полицию.

Сотрудница школы отметила, что конфликтов с учениками у нее не было, а девочка, которая сжигала ее фотографию, в жизни ведет себя спокойно и тихо. Правда, ее не устраивали плохие оценки по предмету.

Напомним, 15 января 2024 года в Нижнем Тагиле подросток, который учится в гимназии №18, разбил голову об окно. Предположительно, его кто-то мог толкнуть во время ссоры.

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