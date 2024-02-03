tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Молодой человек в Екатеринбурге необычно извинился перед девушкой

Житель Екатеринбурга извинился перед девушкой с помощью медиаэкрана

3 февраля 2024, 11:31
Фото: Telegram-канал «Медиаэкран на Вайнера»

Молодой человек в Екатеринбурге необычно извинился перед девушкой

В Екатеринбурге молодой человек выбрал необычный способ для того, чтобы помириться со своей девушкой.

Перед новогодними праздниками пара поругалась. Однако недавно екатеринбуржец, решив помириться с девушкой, обратился за помощью к организаторам медиаэкрана, который находится на улице Вайнера, рассказали в Telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера».

Видео: Telegram-канал «Медиаэкран на Вайнера»

Горожанин подготовил видеоролик, состоящий из совместных фотографий пары, и сопроводил это песней Александра Серова «Я люблю тебя до слез».

Напомним, в новогоднюю ночь в 2024 году известная артистка Ксения Корнева получила предложение руки и сердца, на которое ответила согласием.

«Совет да любовь»: 4,5 тысячи пар отметили «золотые» свадьбы в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Проект для дошкольников «Хранители городских историй» представили в Нижнем ТагилеЛожное Солнце замечено в небе над ЕкатеринбургомМедиаэкран запустят в Ирбите 25 декабря
Читайте также:
Самокат приглашает жителей Нижнего Тагила на каток «Юность»Дети из Нижнего Тагила написали письма водителямИз Екатеринбурга можно будет улететь в Пекин
#Общество#Девушка#Песня#Фотографии#Видео#Романтика#Видеоролик#Извинения#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Организаторы#Пара#Медиаэкран
Подпишитесь
Прокурор рассказал о санитарно-защитных зонах главных предприятий Нижнего Тагила
Вчера, 10:17
В Нижнем Тагиле продолжается эпопея с санитарно-защитной зоной ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 12:06
Водители оценили новые фазы светофора на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:27
В Нижнем Тагиле записаться на военную службу по контракту можно в мобильном пункте
Вчера, 11:00
Наконец-то яйца продолжают дешеветь в Нижнем Тагиле
1 февраля, 12:04
Как распознать первые симптомы онкологии у ребенка. Советы специалистов
Вчера, 09:13