Житель Екатеринбурга извинился перед девушкой с помощью медиаэкрана

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Перед новогодними праздниками пара поругалась. Однако недавно екатеринбуржец, решив помириться с девушкой, обратился за помощью к организаторам медиаэкрана, который находится на улице Вайнера, рассказали в Telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера».
Горожанин подготовил видеоролик, состоящий из совместных фотографий пары, и сопроводил это песней Александра Серова «Я люблю тебя до слез».
Напомним, в новогоднюю ночь в 2024 году известная артистка Ксения Корнева получила предложение руки и сердца, на которое ответила согласием.