Житель Екатеринбурга извинился перед девушкой с помощью медиаэкрана

Перед новогодними праздниками пара поругалась. Однако недавно екатеринбуржец, решив помириться с девушкой, обратился за помощью к организаторам медиаэкрана, который находится на улице Вайнера, рассказали в Telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера».