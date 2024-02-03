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Мужчины в Екатеринбурге сломали ноги при попытке побега из окна квартиры

Жители Екатеринбурга решили сбежать из квартиры через окно и сломали ноги

3 февраля 2024, 08:11
Фото: 1MI

Мужчины в Екатеринбурге сломали ноги при попытке побега из окна квартиры

Двое жителей Екатеринбурга пострадали при спуске из окна. Инцидент произошел на улице Билимбаевской 2 февраля 2024 года.

Трое екатеринбуржцев употребляли алкоголь, находясь в квартире. Вскоре один из них ушел и запер оставшихся приятелей, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Мужчины решили покинуть квартиру и, связав простыни, вытащили их на балкон, чтобы по ним спуститься на улицу. Однако в какой-то момент горожане сорвались и рухнули на землю. У обоих оказались сломаны стопы.

Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»

Друзьям решили помочь прохожие, а также автоинспекторы, проезжавшие мимо. Мужчинам вызвали скорую помощь. Приехавшие медики увезли их в медучреждение.

Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге пациент, лежавший в стационаре, сбежал оттуда через окно. Сотрудники полиции ищут беглеца.

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