Жители Екатеринбурга решили сбежать из квартиры через окно и сломали ноги

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Трое екатеринбуржцев употребляли алкоголь, находясь в квартире. Вскоре один из них ушел и запер оставшихся приятелей, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Мужчины решили покинуть квартиру и, связав простыни, вытащили их на балкон, чтобы по ним спуститься на улицу. Однако в какой-то момент горожане сорвались и рухнули на землю. У обоих оказались сломаны стопы.
Друзьям решили помочь прохожие, а также автоинспекторы, проезжавшие мимо. Мужчинам вызвали скорую помощь. Приехавшие медики увезли их в медучреждение.
Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге пациент, лежавший в стационаре, сбежал оттуда через окно. Сотрудники полиции ищут беглеца.