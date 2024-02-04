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Из-за косули автобус с детьми попал в ДТП под Челябинском

26 спортсменов попали в ДТП на челябинской трассе

4 февраля 2024, 05:41
Фото: «Урал Мэш»

Из-за косули автобус с детьми попал в ДТП под Челябинском

Под Челябинском, в Чебаркульском районе на дорогу выбежала косуля. В этот момент по дороге ехал автобус с детьми. Они направлялись в Челябинск из Магнитогорска.

Двоим школьникам потребовалась госпитализация. У них травмы легких, пишет «Урал Мэш».

Известно, что в салоне было 26 несовершеннолетних и пятеро сопровождающих. Они ехали с турнира по рукопашной борьбе.

Напомним, что в прошлой аварии с участием спортсменов на трассе скончались четыре человека. Автобус, перевозивший хоккеистов, влетел в иномарку. Скончались тренер спортсменов и все те, кто находился в легковом авто. А одного из пострадавших хоккеистов ввели в кому.

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#Происшествия#Дети#ДТП#Автобус#Челябинск#Спортсмены#18+#Екатеринбург#Косуля#Авария#Дарья Сорокина
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