26 спортсменов попали в ДТП на челябинской трассе

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Двоим школьникам потребовалась госпитализация. У них травмы легких, пишет «Урал Мэш».
Известно, что в салоне было 26 несовершеннолетних и пятеро сопровождающих. Они ехали с турнира по рукопашной борьбе.
Напомним, что в прошлой аварии с участием спортсменов на трассе скончались четыре человека. Автобус, перевозивший хоккеистов, влетел в иномарку. Скончались тренер спортсменов и все те, кто находился в легковом авто. А одного из пострадавших хоккеистов ввели в кому.