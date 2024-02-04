26 спортсменов попали в ДТП на челябинской трассе

Напомним, что в прошлой аварии с участием спортсменов на трассе скончались четыре человека. Автобус, перевозивший хоккеистов, влетел в иномарку. Скончались тренер спортсменов и все те, кто находился в легковом авто. А одного из пострадавших хоккеистов ввели в кому.