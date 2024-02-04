39 пьяных водителей ездили по Свердловской области

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Согласно полученной информации, 30 из них управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 9 — находились в состоянии алкогольного опьянения вторично, 21 отказались от прохождения алкогольного освидетельствования, 39 двигались без водительских прав, а 15 ранее были лишены права на управление транспортным средством. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Ранее автоинспекторы уже принимали меры по отстранению от управления машиной тагильского автоинструктора, замеченную за пьяным вождением. После этого девушку уволили с работы.