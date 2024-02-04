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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

39 пьяных водителей поймали в Свердловской области

39 пьяных водителей ездили по Свердловской области

4 февраля 2024, 11:18
Фото: 1MI

39 пьяных водителей поймали в Свердловской области

В течение двух последних дней представители Госавтоинспекции исключили из дорожного движения 114 водителей.

Согласно полученной информации, 30 из них управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 9 — находились в состоянии алкогольного опьянения вторично, 21 отказались от прохождения алкогольного освидетельствования, 39 двигались без водительских прав, а 15 ранее были лишены права на управление транспортным средством. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Ранее автоинспекторы уже принимали меры по отстранению от управления машиной тагильского автоинструктора, замеченную за пьяным вождением. После этого девушку уволили с работы.

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#Происшествия#Свердловская область#ГИБДД#Водители#Алкогольное опьянение#Госавтоинспекция#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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