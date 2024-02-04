Агрокомплекс «Горноуральский» под Тагилом не исполнял предписания по охране воздуха

Так, предприятию нужно было осуществлять деятельность с условиями специального разрешения на выброс. Кроме того, им необходимо было провести корректировку декларации о плате за негативное воздействие, датируемую 2022 годом. Об этом сообщили в Управлении Росприроднадзора.