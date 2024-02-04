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Предписания по охране воздуха не исполнил агрокомплекс «Горноуральский»

Агрокомплекс «Горноуральский» под Тагилом не исполнял предписания по охране воздуха

4 февраля 2024, 11:31
Фото: tagilcity.ru

Предписания по охране воздуха не исполнил агрокомплекс «Горноуральский»

Завершена проверка на агрокомплексе «Горноуральский» под Нижним Тагилом. В рейд специалисты центра «ЦЛАТИ по УФО» отправились по ранее выданному предписанию.

Так, предприятию нужно было осуществлять деятельность с условиями специального разрешения на выброс. Кроме того, им необходимо было провести корректировку декларации о плате за негативное воздействие, датируемую 2022 годом. Об этом сообщили в Управлении Росприроднадзора.

Фото: Росприроднадзор

В результате проверяющие выяснили, что завод не выполняет предписание в области охраны воздуха.

Ранее, в ноябре 2023 года, агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ГЛОНАСС.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Горноуральский#Агрокомплекс#Декларация#Разрешение#Росприроднадзор#Екатеринбург#Выброс#Дарья Сорокина
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