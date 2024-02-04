Агрокомплекс «Горноуральский» под Тагилом не исполнял предписания по охране воздуха

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Так, предприятию нужно было осуществлять деятельность с условиями специального разрешения на выброс. Кроме того, им необходимо было провести корректировку декларации о плате за негативное воздействие, датируемую 2022 годом. Об этом сообщили в Управлении Росприроднадзора.
В результате проверяющие выяснили, что завод не выполняет предписание в области охраны воздуха.
Ранее, в ноябре 2023 года, агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ГЛОНАСС.