Дорогостоящий хлеб обнаружен в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Рядом с хлебом лежат его аналоги за 330-360 рублей. Хлеб обнаружен на полках супермаркета «Перекресток», сообщает Е1.
При этом в упаковке всего 250 граммов хлеба. Производитель утверждает, что этот продукт без содержания глютена, также он создан «из лучших зерен и злаков».
Нутрициолог Анастасия Гюбнер уверена, что те, кто следит за питанием, может не тратить столько средств на хлеб без содержания глютена. Аналоги продаются и за меньшие суммы.
Цена одной буханки может быть 200–300 рублей. В Екатеринбурге они продаются в том числе в пекарнях.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга получила счет за услуги ЖКХ в размере 20 тысяч рублей.