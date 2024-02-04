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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Хлеб за 640 рублей продается в Екатеринбурге

Дорогостоящий хлеб обнаружен в Екатеринбурге

4 февраля 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney

Хлеб за 640 рублей продается в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга обратили внимание на хлеб за 640 рублей, который продается в одном из продуктовых магазинов.

Рядом с хлебом лежат его аналоги за 330-360 рублей. Хлеб обнаружен на полках супермаркета «Перекресток», сообщает Е1.

При этом в упаковке всего 250 граммов хлеба. Производитель утверждает, что этот продукт без содержания глютена, также он создан «из лучших зерен и злаков».

Нутрициолог Анастасия Гюбнер уверена, что те, кто следит за питанием, может не тратить столько средств на хлеб без содержания глютена. Аналоги продаются и за меньшие суммы.

Цена одной буханки может быть 200–300 рублей. В Екатеринбурге они продаются в том числе в пекарнях.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга получила счет за услуги ЖКХ в размере 20 тысяч рублей.

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#Экономика#Магазин#Супермаркет#Перекресток#Хлеб#Екатеринбург#Цена#Дарья Сорокина
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