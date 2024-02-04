Футбольная команда из Нижнего Тагила победила спортсменов из Перми

«Амкар» проводит второй сбор. Ранее прошел контрольный поединок с ФК «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила, из дивизиона «Б», в который опустилась по результатам прошедшего сезона команда из Перми. Об этом сообщает «Коммерсант».