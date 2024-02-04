Футбольная команда из Нижнего Тагила победила спортсменов из Перми

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Published Сегодня, 08:54
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«Амкар» проводит второй сбор. Ранее прошел контрольный поединок с ФК «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила, из дивизиона «Б», в который опустилась по результатам прошедшего сезона команда из Перми. Об этом сообщает «Коммерсант».
Первый тайм команда из Перми провела молодежным составом и уступила 0-2. После паузы на поле вышел основной состав. Однако счет остался прежним.
В «Амкаре» рассказали, что они подписали контракт с нападающим Ильей Юрченко. Это один из лучших игроков Дивизиона «Б».
Ранее команда из Нижнего Тагила победила в соревнованиях «Включайся в футбол».