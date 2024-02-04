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Тагильские футболисты победили спортсменов из Перми

Футбольная команда из Нижнего Тагила победила спортсменов из Перми

4 февраля 2024, 08:54
Фото: 1MI

Тагильские футболисты победили спортсменов из Перми

ФК «Амкар» из Перми потерпел поражение перед клубом «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила.

«Амкар» проводит второй сбор. Ранее прошел контрольный поединок с ФК «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила, из дивизиона «Б», в который опустилась по результатам прошедшего сезона команда из Перми. Об этом сообщает «Коммерсант».

Первый тайм команда из Перми провела молодежным составом и уступила 0-2. После паузы на поле вышел основной состав. Однако счет остался прежним.

В «Амкаре» рассказали, что они подписали контракт с нападающим Ильей Юрченко. Это один из лучших игроков Дивизиона «Б».

Ранее команда из Нижнего Тагила победила в соревнованиях «Включайся в футбол».

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#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Футбол#Пермь#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Уралец-ТС
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