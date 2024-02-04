Известный политолог и журналист скончался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Прославился журналист в 90-е годы. В то время он стал одним из основателей агентства «Интерфакс-Урал». Он трудился на АТН и других телеканалах, пишет ЕАН.
Важным эпизодом в его карьере стало общение с первым главой региона Эдуардом Росселем. Тогда журналист сказал свою знаменитую фразу: «Вам еще жить в этой области».
В 1999 году на представителя СМИ нападали с ножом в собственном подъезде. Он лечился в больнице. Много раз Худяков трудился на выборах во многих регионах страны в качестве пиарщика. Он и сам баллотировался городскую думу Екатеринбурга. Это было 15 лет назад. После этого из медийного поля он выпал.
Ранее в Екатеринбурге в 85-летнем возрасте скончался основатель Музея звукозаписи Борис Кошелев.