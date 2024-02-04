Известный политолог и журналист скончался в Екатеринбурге

В 1999 году на представителя СМИ нападали с ножом в собственном подъезде. Он лечился в больнице. Много раз Худяков трудился на выборах во многих регионах страны в качестве пиарщика. Он и сам баллотировался городскую думу Екатеринбурга. Это было 15 лет назад. После этого из медийного поля он выпал.