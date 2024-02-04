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В Екатеринбурге умер политолог и журналист Эдуард Худяков

Известный политолог и журналист скончался в Екатеринбурге

4 февраля 2024, 09:30
Фото: 1MI

В Екатеринбурге умер политолог и журналист Эдуард Худяков

В Екатеринбурге не стало политолога и журналиста Эдуарда Зудякова.

Прославился журналист в 90-е годы. В то время он стал одним из основателей агентства «Интерфакс-Урал». Он трудился на АТН и других телеканалах, пишет ЕАН.

Важным эпизодом в его карьере стало общение с первым главой региона Эдуардом Росселем. Тогда журналист сказал свою знаменитую фразу: «Вам еще жить в этой области».

В 1999 году на представителя СМИ нападали с ножом в собственном подъезде. Он лечился в больнице. Много раз Худяков трудился на выборах во многих регионах страны в качестве пиарщика. Он и сам баллотировался городскую думу Екатеринбурга. Это было 15 лет назад. После этого из медийного поля он выпал.

Ранее в Екатеринбурге в 85-летнем возрасте скончался основатель Музея звукозаписи Борис Кошелев.

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