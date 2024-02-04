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В Первоуральске водитель сбил 10-летнего пешехода

Мальчик попал под колеса авто в Первоуральске

4 февраля 2024, 11:47
Фото: 1MI

В Первоуральске водитель сбил 10-летнего пешехода

В Первоуральске машина сбила 10-летнего мальчика. У него закрытая черепно-мозговая травма. Он находится в больнице.

Местная прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту случившегося. ЧП случилось 4 февраля примерно в 10:58 около дома №88 по улице Береговая.

За рулем иномарки Toyota был 32-летний водитель. Известно, что пострадавший мальчик шел по пешеходному переходу. Сейчас он находится в Детской горбольнице №9.

В Екатеринбурге пенсионера сбила машина. У него травма головы и перелом плеча. Сперва дедушку потеряли родственники и обратились в полицию. Позднее им позвонили из больницы и сообщили о случившемся.

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