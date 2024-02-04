Мальчик попал под колеса авто в Первоуральске

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Местная прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту случившегося. ЧП случилось 4 февраля примерно в 10:58 около дома №88 по улице Береговая.
За рулем иномарки Toyota был 32-летний водитель. Известно, что пострадавший мальчик шел по пешеходному переходу. Сейчас он находится в Детской горбольнице №9.
В Екатеринбурге пенсионера сбила машина. У него травма головы и перелом плеча. Сперва дедушку потеряли родственники и обратились в полицию. Позднее им позвонили из больницы и сообщили о случившемся.