Подростка из Верхней Пышмы подозревают в насилии над тремя мальчиками

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Все это стало известно 23 января, когда у 13-летнего подростка-инвалида на медосмотре обнаружили травмы. Аналогичные следы насилия нашли еще у двоих несовершеннолетних, пишет «КП-Екатеринбург».
Об этом сообщили в СК, после чего было возбуждено дело по ч. «б» части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия». Пострадавшие указали на одного и того же парня, который сделал это с ними.
Юношу отвезли в СИЗО в Кировграде на время разбирательств.
Ранее мужчина изнасиловал свою дочь-первоклассницу в Екатеринбурге.