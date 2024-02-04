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В Верхней Пышме подросток отправлен в СИЗО после ЧП с изнасилованием

Подростка из Верхней Пышмы подозревают в насилии над тремя мальчиками

4 февраля 2024, 10:12
Фото: 1MI

В Верхней Пышме подросток отправлен в СИЗО после ЧП с изнасилованием

В Верхней Пышме 17-летнего юношу заподозрили в насильственных действиях в отношении мальчиков. Предположительно, злоумышленник совершил насилие над подопечными приюта «Солнышко».

Все это стало известно 23 января, когда у 13-летнего подростка-инвалида на медосмотре обнаружили травмы. Аналогичные следы насилия нашли еще у двоих несовершеннолетних, пишет «КП-Екатеринбург».

Об этом сообщили в СК, после чего было возбуждено дело по ч. «б» части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия». Пострадавшие указали на одного и того же парня, который сделал это с ними.

Юношу отвезли в СИЗО в Кировграде на время разбирательств.

Ранее мужчина изнасиловал свою дочь-первоклассницу в Екатеринбурге.

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#Криминал#Верхняя Пышма#Кировград#Приют#Травмы#Юноша#18+#Екатеринбург#Дело#СК#Дарья Сорокина#Солнышко#Мальчики
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