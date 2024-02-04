Полиция «прикрыла» БДСМ-вечеринку в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
На вечеринке в первой зоне люди пили чай, во второй выступали, а третьей развлекались на массажных столах для порки, пишет Ура.ру.
По их данным, полицейские нагрянули в клуб примерно через полчаса после начала мероприятия. Предварительно, установлен организатор вечеринки — Станислав Словиковский. Ранее он прославился в городе организацией мероприятий такого рода.
В полиции отметили, что рейд был направлен на стабилизацию обстановки в регионе. Стражи порядка проверили 270 граждан и составили 10 протоколов.
На вечеринке было два подростка. На их родителей составили протоколы. Еще троих оштрафовали после того, как они отказались от медосвидетельствования. Отмечается, что такие рейды станут регулярными на всей территории региона.
Ранее сообщалось, что после того, как блогер Анастасия Ивлеева обвинила ивент-агентство DEPARTAMENT в провале «голой вечеринки», они объявили о своем закрытии.