Снегопады и ветер атакуют Нижний Тагил на рабочей неделе

Во вторник потеплеет до -2 градусов, также будет снежно. В среду жителей города ждут те же -2 градуса, а также сильный снегопад в течение всего дня. Ветер может усилиться до 8 метров в секунду. Осадки в жидком эквиваленте в этот день составят 16,4 мм — это равносильно сильным снежным сугробам.