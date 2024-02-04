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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

Снегопады и ветер атакуют Нижний Тагил на рабочей неделе

Снегопады и ветер атакуют Нижний Тагил на рабочей неделе

4 февраля 2024, 09:35
Фото: 1MI
Снежная и ветреная погода придет в Нижний Тагил на рабочей неделе. Также возможен мокрый снег.

Так, в понедельник, 5 февраля, в городе ожидается -13 градусов и снег. Ночью похолодает до -19 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.

Во вторник потеплеет до -2 градусов, также будет снежно. В среду жителей города ждут те же -2 градуса, а также сильный снегопад в течение всего дня. Ветер может усилиться до 8 метров в секунду. Осадки в жидком эквиваленте в этот день составят 16,4 мм — это равносильно сильным снежным сугробам.

В четверг будет снежно и ветрено, однако количество осадков существенно снизится. В пятницу будет до -10 градусов.

В субботу погода будет такой же. Однако ветер может стать еще сильнее синоптики оценивают его в 10 метров в секунду. В воскресенье будет -11 градусов и ветер, оцененный в 12 метров в секунду. Снегопад продолжится ив этот день.

Ранее сообщалось, что февраль в регионе будет теплым.

Ветреная погода ожидается в Свердловской области
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