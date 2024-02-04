«Спасибо, что не вывезли снег»: в Екатеринбурге девочка выпала из окна в сугроб

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
По словам очевидцев, на малышке был лишь памперс. На тот момент девочка была под присмотром четырехлетнего брата. О том, что случилось, женщине рассказали соседи, сообщает Е1.
Полиция организовала проверку. Девочка находится в больнице. Для ее жизни нет угрозы. По словам жителей дома, спас ребенка большой снежный сугроб, на который он приземлился.
Получается, спасибо коммунальщикам, что не вывезли снег. Иначе травмы были бы серьезнее. Повезло, — рассказал свидетель событий.
Ранее в уральской столице пациент выпрыгнул из окна и сбежал из больницы.