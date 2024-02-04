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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 07:23

Полуторагодовалая девочка выпала из окна в Екатеринбурге

«Спасибо, что не вывезли снег»: в Екатеринбурге девочка выпала из окна в сугроб

4 февраля 2024, 07:21
Фото: 1MI

Полуторагодовалая девочка выпала из окна в Екатеринбурге

В поселке Исток девочка выпала из окна третьего этажа. Она приземлилась в сугроб. Малышке полтора года.

По словам очевидцев, на малышке был лишь памперс. На тот момент девочка была под присмотром четырехлетнего брата. О том, что случилось, женщине рассказали соседи, сообщает Е1.

Полиция организовала проверку. Девочка находится в больнице. Для ее жизни нет угрозы. По словам жителей дома, спас ребенка большой снежный сугроб, на который он приземлился.

Получается, спасибо коммунальщикам, что не вывезли снег. Иначе травмы были бы серьезнее. Повезло, — рассказал свидетель событий.

Ранее в уральской столице пациент выпрыгнул из окна и сбежал из больницы.

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