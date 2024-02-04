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Три пассажира устроили дебош в самолете «Уральских авиалиний»

Три мужчины прилетели в Екатеринбург и поехали в вытрезвитель

4 февраля 2024, 06:39
Фото: 1MI

Три пассажира устроили дебош в самолете «Уральских авиалиний»

Три пассажира, которые летели из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, устроили дебош на борту самолета «Уральских авиалиний».

При этом бортпроводники не успокаивали их, рассказали очевидцы Е1.

По словам свидетелей, стюардессы лишь подливали алкоголь пассажирам и никак их не успокаивали. Полет длился три часа и все это время эти люди вели себя буйно.

Пассажиры утверждают, что дебоширы курили электронные сигареты и громко матерились. А когда автобус вез пассажиров от самолета к аэропорту, молодые люди стали драться. Тогда их попутчики потребовали остановить транспортное средство. Они вышли на летное поле и ждали конца драки.

Эти данные подтвердила полиция на транспорте. Экипаж не сообщал им о буйном поведении пассажиров. Им выписали штрафы и отправили в вытрезвитель. Авиакомпания проводит проверку.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что стюардессы предупреждали мужчин о том, что так вести себя нельзя. Также здесь сказали, что алкоголь им в самолете не наливали.

Ранее 33-летний мужчина летел из Хабаровска в Екатеринбург и тоже буйно вел себя в самолете.

Пассажир устроил дебош в самолете, летевшем в Екатеринбург
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#Происшествия#Полиция#Алкоголь#Авиакомпания#Штрафы#Курение#Уральские авиалинии#Полет#Дебош#Екатеринбург#Вытрезвитель#Дарья Сорокина#Стюардессы
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