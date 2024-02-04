Три мужчины прилетели в Екатеринбург и поехали в вытрезвитель

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
При этом бортпроводники не успокаивали их, рассказали очевидцы Е1.
По словам свидетелей, стюардессы лишь подливали алкоголь пассажирам и никак их не успокаивали. Полет длился три часа и все это время эти люди вели себя буйно.
Пассажиры утверждают, что дебоширы курили электронные сигареты и громко матерились. А когда автобус вез пассажиров от самолета к аэропорту, молодые люди стали драться. Тогда их попутчики потребовали остановить транспортное средство. Они вышли на летное поле и ждали конца драки.
Эти данные подтвердила полиция на транспорте. Экипаж не сообщал им о буйном поведении пассажиров. Им выписали штрафы и отправили в вытрезвитель. Авиакомпания проводит проверку.
В пресс-службе перевозчика сообщили, что стюардессы предупреждали мужчин о том, что так вести себя нельзя. Также здесь сказали, что алкоголь им в самолете не наливали.
Ранее 33-летний мужчина летел из Хабаровска в Екатеринбург и тоже буйно вел себя в самолете.