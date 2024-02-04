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Published Сегодня, 06:08

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Updated Сегодня, 06:10

Девочка травмировалась в массовом ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в массовой аварии пострадала девочка

4 февраля 2024, 06:08
Фото: 1MI

Девочка травмировалась в массовом ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Волгоградская случилась авария. Это произошло в вечернее время 3 февраля. Столкнулись три иномарки: Hyundai, Volkswagen и Mitsubishi. Во второй из них находилась 14-летняя школьница.

Сначала Hyundai врезался в Volkswagen, а тот влетел в Mitsubishi, ехавшую впереди. В результате происшествия пострадал ребенок — девочка, находившаяся в салоне Volkswagen. Об этом сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, водитель Hyundai ехал с небезопасной дистанцией до ближайшей машине, что привело к столкновению. Водителя Volkswagen после этого отбросило на Mitsubishi.

Автоинспекторы отметили, что благодаря использованию ремня безопасности девочка избежала серьезных травм. На месте ЧП представители ГИБДД провели измерения и заполнили соответствующую документацию.

Ранее сообщалось, что 26 спортсменов попали в ДТП на челябинской трассе. Внутри автобуса находились 26 спортсменов. Два из них получили травмы легких.

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#Происшествия#Mitsubishi#Пострадавшая#Госавтоинспекция#Hyundai#Volkswagen#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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