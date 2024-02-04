В Екатеринбурге в массовой аварии пострадала девочка

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Сначала Hyundai врезался в Volkswagen, а тот влетел в Mitsubishi, ехавшую впереди. В результате происшествия пострадал ребенок — девочка, находившаяся в салоне Volkswagen. Об этом сообщили в ГИБДД.
По предварительным данным, водитель Hyundai ехал с небезопасной дистанцией до ближайшей машине, что привело к столкновению. Водителя Volkswagen после этого отбросило на Mitsubishi.
Автоинспекторы отметили, что благодаря использованию ремня безопасности девочка избежала серьезных травм. На месте ЧП представители ГИБДД провели измерения и заполнили соответствующую документацию.
Ранее сообщалось, что 26 спортсменов попали в ДТП на челябинской трассе. Внутри автобуса находились 26 спортсменов. Два из них получили травмы легких.