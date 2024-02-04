В Екатеринбурге в массовой аварии пострадала девочка

Девочка травмировалась в массовом ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Волгоградская случилась авария. Это произошло в вечернее время 3 февраля. Столкнулись три иномарки: Hyundai, Volkswagen и Mitsubishi. Во второй из них находилась 14-летняя школьница.