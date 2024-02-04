В Екатеринбурге водитель влетел в столб и погубил пассажира

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Это случилось на дублере Сибирского тракта. Водитель, находясь за рулем автомобиля Honda Fit не справился с управлением и влетел в опору освещения, об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Итогом стала смерть пассажира. Инспекторы сейчас проводят проверку, чтобы выяснить, как все это случилось.
В ГИБДД призвали автомобилистов не делать необдуманные маневры за рулем и ехать с допустимой ПДД скоростью.
Ранее сообщалось, что 26 спортсменов попали в аварию на челябинской трассе.