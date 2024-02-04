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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Пассажир скончался в ДТП со столбам в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель влетел в столб и погубил пассажира

4 февраля 2024, 09:48
Фото: ГИБДД Свердловской области

Пассажир скончался в ДТП со столбам в Екатеринбурге

В Екатеринбурге случилась смертельная авария, результатом которой стала смерть пассажира.

Это случилось на дублере Сибирского тракта. Водитель, находясь за рулем автомобиля Honda Fit не справился с управлением и влетел в опору освещения, об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Итогом стала смерть пассажира. Инспекторы сейчас проводят проверку, чтобы выяснить, как все это случилось.

В ГИБДД призвали автомобилистов не делать необдуманные маневры за рулем и ехать с допустимой ПДД скоростью.

Ранее сообщалось, что 26 спортсменов попали в аварию на челябинской трассе.

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