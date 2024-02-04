В трех школах Нижнего Тагила реконструируют спортплощадки

К примеру, в будущем на стадион школы №44 выделят 35,5 млн рублей. Средства на реконструкцию стадиона выделят по распоряжению главы региона. Это сделают в рамках госпрограммы в сфере образования, а часть — за счет средств из бюджета Нижнего Тагила.