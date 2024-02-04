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Updated Сегодня, 09:08

Спортивные площадки обновят в трех школах Нижнего Тагила

В трех школах Нижнего Тагила реконструируют спортплощадки

4 февраля 2024, 09:06
Фото: 1MI

Спортивные площадки обновят в трех школах Нижнего Тагила

В трех учебных учреждениях Нижнего Тагила ожидается обновление спортплощадок.

Всего за последние пять лет в Нижнем Тагиле были построены 14 территорий для занятия спортом в учебных учреждениях, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

К примеру, в будущем на стадион школы №44 выделят 35,5 млн рублей. Средства на реконструкцию стадиона выделят по распоряжению главы региона. Это сделают в рамках госпрограммы в сфере образования, а часть — за счет средств из бюджета Нижнего Тагила.

Еще две спортплощадки в 2025 году хотят возвести около школ №70 и 33. Их тоже ожидает преображение.

Напомним, что ранее после реконструкции в городе распахнула свои двери школа №32.

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