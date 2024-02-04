В трех школах Нижнего Тагила реконструируют спортплощадки

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Всего за последние пять лет в Нижнем Тагиле были построены 14 территорий для занятия спортом в учебных учреждениях, сообщил мэр города Владислав Пинаев.
К примеру, в будущем на стадион школы №44 выделят 35,5 млн рублей. Средства на реконструкцию стадиона выделят по распоряжению главы региона. Это сделают в рамках госпрограммы в сфере образования, а часть — за счет средств из бюджета Нижнего Тагила.
Еще две спортплощадки в 2025 году хотят возвести около школ №70 и 33. Их тоже ожидает преображение.
Напомним, что ранее после реконструкции в городе распахнула свои двери школа №32.