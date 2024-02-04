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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

До тысячи рублей в день стараются тратить жители Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга рассказали о сумме ежедневных трат на еду

4 февраля 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney

До тысячи рублей в день стараются тратить жители Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга поделились ежедневным дневником трат.

В результате большинство жителей сообщили, что они стараются уложиться в сумму не более 1000 рублей в день. А если нужно купить продукты сразу на неделю, то они выкладывают 3000–5000 рублей, пишет Е1.

Отмечается, что сумма в тысячу рублей была выведена из расчета на одного человека.

Сходила в магазин, купила две простые булочки, четыре пакетика корма для животных, лоток фарша, лоток курицы 500 граммов, две пачки макарон, кетчуп, кусочек колбаски 300 граммов, два йогурта и литр молока. Итого 1300 рублей, — рассказала местная жительница Нюта.

Кто-то рассказал, что за неделю на семью из пятерых человек тратит до пяти тысяч рублей. Горожанка Кристина поделилась, что в двоем на еду они тратят 20–25 тысяч рублей.

А некоторые свердловчане тратят на еду больше. В целом жители отмечали, что продукты стали дороже, а совершать меньше покупок из-за этого горожане не стали.

Ранее в Екатеринбурге жители обратили внимание на хлеб за 640 рублей.

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#Экономика#Еда#Продукты#Магазин#Молоко#Колбаса#Рубли#Екатеринбург#Курица#Корм#Дарья Сорокина#Булочки
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