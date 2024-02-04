Жительница Екатеринбурга потеряла мужа в ДТП со столбом

Названы имена попавших в смертельное ДТП в Екатеринбурге супругов

Стало известно, кто попал в смертельную аварию в Екатеринбурге. То ДТП унесло жизнь Сергея Кикнаева, ему было 26 лет. В машине он был с женой Катей.