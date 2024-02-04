Жительница Екатеринбурга потеряла мужа в ДТП со столбом

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Вместе пара была уже много лет, рассказали родственники. На момент аварии Екатерина водила авто с 18 лет, то есть пять лет, сообщает Е1.
Напомним, что та авария случилась на Сибирском тракте. Машина принадлежала мужу Кати. В ГИБДД отметили, что водитель Honda Fit не справилась с управлением и врезалась в столб.
Отмечается, что после аварии прокуратура организовала проверку. А инспекторы ГИБДД добавили, что не стоит совершать за рулем необдуманных маневров и превышать скорость.