tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Названы имена попавших в смертельное ДТП в Екатеринбурге супругов

Жительница Екатеринбурга потеряла мужа в ДТП со столбом

4 февраля 2024, 12:51
Фото: ГИБДД Свердловской области

Названы имена попавших в смертельное ДТП в Екатеринбурге супругов

Стало известно, кто попал в смертельную аварию в Екатеринбурге. То ДТП унесло жизнь Сергея Кикнаева, ему было 26 лет. В машине он был с женой Катей.

Вместе пара была уже много лет, рассказали родственники. На момент аварии Екатерина водила авто с 18 лет, то есть пять лет, сообщает Е1.

Напомним, что та авария случилась на Сибирском тракте. Машина принадлежала мужу Кати. В ГИБДД отметили, что водитель Honda Fit не справилась с управлением и врезалась в столб.

Отмечается, что после аварии прокуратура организовала проверку. А инспекторы ГИБДД добавили, что не стоит совершать за рулем необдуманных маневров и превышать скорость.

Потерял много крови. Пострадавшего в ДТП под Новоуральском хоккеиста ввели в кому
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель грузовика «Тонар» попал в аварию с тремя автомобилями на Серовском трактеВ Екатеринбурге в массовой аварии пострадала девочкаСтала известна причина большинства аварий в Свердловской области
#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Столб#Машина#Пассажир#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле продолжается эпопея с санитарно-защитной зоной ЕВРАЗ НТМК
2 февраля, 12:06
Лесорубы в Свердловской области случайно разбудили медведя во время своих работ
Вчера, 09:11
«Древо жизни» появится в новом сквере на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:29
Команда из Нижнего Тагила победила в соревнованиях «Включайся в футбол»
Вчера, 12:27
Желали смерти и жгли фото: школьники в Магнитогорске издевались над учительницей
Вчера, 11:59
Водитель грузовика «Тонар» попал в аварию с тремя автомобилями на Серовском тракте
Вчера, 12:49