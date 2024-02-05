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В Нижнем Тагиле в 2024 году оздоровится 47,5 тысячи школьников

47,5 тысячи детей оздоровятся в каникулы в Нижнем Тагиле

5 февраля 2024, 11:37
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле в 2024 году оздоровится 47,5 тысячи школьников

В Нижнем Тагиле 47,5 тысячи детей от 6,5 до 18 лет будут заняты организованными формами отдыха в каникулы в 2024 году. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Согласно документации, целевой показатель охвата отдыхом и оздоровлением детей в 2024 году составит 38 тысяч человек. Из них в загородные оздоровительные лагеря отправятся 6 908 школьников, в лагеря с дневным пребыванием — 11 076, а в санатории — 360.

Туристическими походами займутся 8 670 детей, еще 10 992 будут заняты иными формами отдыха. Объем финансового обеспечения составит более 230 миллионов рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле запись в загородные лагеря на весенние каникулы стартует 20 февраля.

Тестирование записи в детские лагеря состоится в Екатеринбурге
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