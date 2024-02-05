47,5 тысячи детей оздоровятся в каникулы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Согласно документации, целевой показатель охвата отдыхом и оздоровлением детей в 2024 году составит 38 тысяч человек. Из них в загородные оздоровительные лагеря отправятся 6 908 школьников, в лагеря с дневным пребыванием — 11 076, а в санатории — 360.
Туристическими походами займутся 8 670 детей, еще 10 992 будут заняты иными формами отдыха. Объем финансового обеспечения составит более 230 миллионов рублей.
Напомним, в Нижнем Тагиле запись в загородные лагеря на весенние каникулы стартует 20 февраля.