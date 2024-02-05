47,5 тысячи детей оздоровятся в каникулы в Нижнем Тагиле

Согласно документации, целевой показатель охвата отдыхом и оздоровлением детей в 2024 году составит 38 тысяч человек. Из них в загородные оздоровительные лагеря отправятся 6 908 школьников, в лагеря с дневным пребыванием — 11 076, а в санатории — 360.