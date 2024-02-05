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Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Автобус и машина столкнулись на трассе Екатеринбург — Алапаевск. Два человека погибли

5 февраля 2024, 03:21
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Автомобиль Suzuki и междугородний автобус №816 столкнулись на трассе Екатеринбург — Алапаевск. Двое человек погибли. ДТП произошло 4 февраля 2024 года.

В случившейся аварии пострадал водитель иномарки, его увезли в медучреждение. Два пассажира, ехавшие в автомобиле, скончались на месте ЧП, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

Известно, что пассажиры автобуса не пострадали. На месте ДТП работали полицейские и экстренные службы. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства данной аварии.

Напомним, 1 февраля 2024 года на Тюменском тракте случилось массовое ДТП, в котором пострадали три человека. Одного из них отвезли в больницу.

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