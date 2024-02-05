Автобус и машина столкнулись на трассе Екатеринбург — Алапаевск. Два человека погибли

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
В случившейся аварии пострадал водитель иномарки, его увезли в медучреждение. Два пассажира, ехавшие в автомобиле, скончались на месте ЧП, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
Известно, что пассажиры автобуса не пострадали. На месте ДТП работали полицейские и экстренные службы. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства данной аварии.
Напомним, 1 февраля 2024 года на Тюменском тракте случилось массовое ДТП, в котором пострадали три человека. Одного из них отвезли в больницу.