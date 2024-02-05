Для улучшения качества бетона при возведении КОЦа в Тагиле сменили субподрядчика

Строительство детского КОЦа в Нижнем Тагиле завершится в декабре

Во время строительства культурно-образовательного центра на ГГМ в Нижнем Тагиле по улице Тагилстроевская, 2а в целях улучшения показателей качества бетона сменили субподрядчика. Завершение работ по возведению объекта планируется к концу декабря 2024 года.

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