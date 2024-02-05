Для улучшения качества бетона при возведении КОЦа в Тагиле сменили субподрядчика

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В процессе проведения работ «Тагилдорстрою» пришлось расторгнуть контракт с субподрядной организацией: показатели качества бетона, необходимые для строительства, так и не были достигнуты. Планируемым сроком сдачи объекта называют конец декабря 2024 года.
От субподрядной организации мы так и не смогли добиться необходимого качества бетона, поэтому завершили с ними сотрудничество. Перед «Тагилдорстроем» теперь стоит задача наверстать отставание от графика и войти в те параметры, которые были ранее определены, — отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
На сегодняшний день продолжаются работы по строительству фундамента. К зданию уже подведено водоснабжение и отопление. Одновременно с этим специалисты занимаются укладкой канализации.
Мы закупаем материалы, заказываем оборудование. Была у нас проблема с погодными условиями, с экономическими, было отставание. Его мы сейчас пытаемся нагнать, — добавил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Летом планируется благоустроить территорию, примыкающую к культурно-образовательному центру. Здесь установят детскую площадку, а также спортивный инвентарь.
Сейчас будем смотреть, каким образом произойдет увеличение стоимости данного проекта. Где временно заимствовать денежные средства, ведь дорожает все, в том числе и строительные материалы. Необходимо внести соответствующие изменения в проект и перейти уже к стадии его реализации, — пояснил Владислав Пинаев.
Напомним, на ГГМ в Нижнем Тагиле возведут два корпуса культурно-образовательного центра площадью более двух тысяч квадратных метров. Общая стоимость работ превышает полмиллиарда рублей.