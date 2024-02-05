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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:50

Строительство детского КОЦа в Нижнем Тагиле завершится в декабре

Для улучшения качества бетона при возведении КОЦа в Тагиле сменили субподрядчика

5 февраля 2024, 11:29
Фото: tagilcity.ru

Строительство детского КОЦа в Нижнем Тагиле завершится в декабре

Во время строительства культурно-образовательного центра на ГГМ в Нижнем Тагиле по улице Тагилстроевская, 2а в целях улучшения показателей качества бетона сменили субподрядчика. Завершение работ по возведению объекта планируется к концу декабря 2024 года.

В процессе проведения работ «Тагилдорстрою» пришлось расторгнуть контракт с субподрядной организацией: показатели качества бетона, необходимые для строительства, так и не были достигнуты. Планируемым сроком сдачи объекта называют конец декабря 2024 года.

От субподрядной организации мы так и не смогли добиться необходимого качества бетона, поэтому завершили с ними сотрудничество. Перед «Тагилдорстроем» теперь стоит задача наверстать отставание от графика и войти в те параметры, которые были ранее определены, — отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

На сегодняшний день продолжаются работы по строительству фундамента. К зданию уже подведено водоснабжение и отопление. Одновременно с этим специалисты занимаются укладкой канализации.

Мы закупаем материалы, заказываем оборудование. Была у нас проблема с погодными условиями, с экономическими, было отставание. Его мы сейчас пытаемся нагнать, — добавил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Совещание по вопросам строительства культурно-образовательного центра на ГГМ.Совещание по вопросам строительства культурно-образовательного центра на ГГМ.
Совещание по вопросам строительства культурно-образовательного центра на ГГМ.Совещание по вопросам строительства культурно-образовательного центра на ГГМ.
Совещание по вопросам строительства культурно-образовательного центра на ГГМ.
Фото: tagilcity.ru

Летом планируется благоустроить территорию, примыкающую к культурно-образовательному центру. Здесь установят детскую площадку, а также спортивный инвентарь.

Сейчас будем смотреть, каким образом произойдет увеличение стоимости данного проекта. Где временно заимствовать денежные средства, ведь дорожает все, в том числе и строительные материалы. Необходимо внести соответствующие изменения в проект и перейти уже к стадии его реализации, — пояснил Владислав Пинаев.

Напомним, на ГГМ в Нижнем Тагиле возведут два корпуса культурно-образовательного центра площадью более двух тысяч квадратных метров. Общая стоимость работ превышает полмиллиарда рублей.

Культурно-образовательный центр для детей построят на ГГМ в Нижнем Тагиле к 2024 году
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