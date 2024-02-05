tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

В Свердловскую область придет плюсовая температура

До плюсовых температур потеплеет в Свердловской области

5 февраля 2024, 05:06
Фото: 1MI

В Свердловскую область придет плюсовая температура

В Свердловской области прогнозируется потепление на предстоящей неделе.

В начале недели тепло придет в южную часть региона, при этом температура может превысить ноль градусов. В середине недели повышение температуры прогнозируется в северной части области до нуля градусов, рассказал Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

5 февраля 2024 года в Свердловской области будет -1… -6 градусов. В Екатеринбурге ожидается небольшой снегопад, а температура будет на уровне -1… -3 градусов.

Напомним, 5 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируется снегопад, а также температура -13 градусов. В течение рабочей недели в городе будет тепло, однако к выходным похолодает до -11 градусов.

Ветреная погода ожидается в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Февраль в Свердловской области ожидается теплымПохолодание снова придет в Свердловскую областьСнегопад придет в Свердловскую область
#Потепление#Осадки#Температура воздуха#Погода#Снегопад#Прогноз погоды#Окружающая среда#Зима#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Синоптик
Подпишитесь
Агрокомплекс «Горноуральский» под Тагилом не исполнял предписания по охране воздуха
Вчера, 11:31
Дорогостоящий хлеб обнаружен в Екатеринбурге
Вчера, 07:29
«Древо жизни» появится в новом сквере на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
3 февраля, 11:29
В трех школах Нижнего Тагила реконструируют спортплощадки
Вчера, 09:06
39 пьяных водителей ездили по Свердловской области
Вчера, 11:18
Полиция «прикрыла» БДСМ-вечеринку в центре Екатеринбурга
Вчера, 11:06