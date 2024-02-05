До плюсовых температур потеплеет в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В начале недели тепло придет в южную часть региона, при этом температура может превысить ноль градусов. В середине недели повышение температуры прогнозируется в северной части области до нуля градусов, рассказал Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
5 февраля 2024 года в Свердловской области будет -1… -6 градусов. В Екатеринбурге ожидается небольшой снегопад, а температура будет на уровне -1… -3 градусов.
Напомним, 5 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируется снегопад, а также температура -13 градусов. В течение рабочей недели в городе будет тепло, однако к выходным похолодает до -11 градусов.