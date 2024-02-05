Домашних животных в Екатеринбурге врачи будут стерилизовать бесплатно

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Малообеспеченные жители Екатеринбурга, волонтеры, работающие с животными, а также семьи участников СВО с 22 февраля 2024 года смогут бесплатно стерилизовать домашних любимцев. О старте социальной акции сообщили в Центре реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета.
На проведение акции УрГАУ планирует потратить порядка семи миллионов рублей. Она продлится больше года — до июня 2025-го. За это время ветеринары сделают более тысячи бесплатных операций.
Также в рамках акции будут проводиться специальные вебинары, на которых специалисты организуют «ликбезы» для населения о содержании питомцев. Это необходимо сделать, так как многие люди выбрасывают питомцев на улицу из-за отсутствия необходимых знаний о репродукции животных и возможностях современной ветеринарии, говорят организаторы.
Проект поможет сократить число брошенных домашних животных на улицах Екатеринбурга, уверены авторы проекта.
Ранее жителей России потрясла история о коте Твиксе, которого проводница поезда выбросила на улицу, так как не смогла установить его владельца. Кота нашли мертвым спустя несколько дней, а женщину отстранили от работы.