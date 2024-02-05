Домашних животных в Екатеринбурге врачи будут стерилизовать бесплатно

Также в рамках акции будут проводиться специальные вебинары, на которых специалисты организуют «ликбезы» для населения о содержании питомцев. Это необходимо сделать, так как многие люди выбрасывают питомцев на улицу из-за отсутствия необходимых знаний о репродукции животных и возможностях современной ветеринарии, говорят организаторы.