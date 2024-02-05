ДТП с автобусом Екатеринбург-Реж могло произойти из-за плохих дорожных условий

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В ГИБДД Свердловской области рассказали обстоятельства аварии с пассажирским автобусом, которая произошла в Березовском районе на автотрассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск в воскресенье, 4 февраля.
Известно, что 24-летняя женщина за рулем автомобиля Suzuki Grand Vitara не справилась с управлением. Машину занесло и вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автобусом марки Yutong.
Два пассажира иномарки погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля была доставлена в медицинское учреждение в Березовске с многочисленными травмами.
Кроме того, за медпомощью в Реже позднее обратились три человека, в том числе 16-летний подросток. Госпитализация по итогам осмотра им не потребовалась.
Установлено, что водитель иномарки за двухлетний стаж вождения трижды привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Медики взяли у нее анализ крови на наличие запрещенных веществ.
Водитель автобуса в момент столкновения был трезв, все 24 пассажира — пристегнуты.
В ГИБДД также отмечают, что в момент аварии на трассе были неудовлетворительные дорожные условия, которые и могли стать причиной ДТП.
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