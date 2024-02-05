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В ГИБДД установили новые детали ДТП с автобусом Реж-Екатеринбург

ДТП с автобусом Екатеринбург-Реж могло произойти из-за плохих дорожных условий

5 февраля 2024, 11:47
Фото: 1MI

В ГИБДД установили новые детали ДТП с автобусом Реж-Екатеринбург

Водитель автобуса был трезв, все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

В ГИБДД Свердловской области рассказали обстоятельства аварии с пассажирским автобусом, которая произошла в Березовском районе на автотрассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск в воскресенье, 4 февраля.

Известно, что 24-летняя женщина за рулем автомобиля Suzuki Grand Vitara не справилась с управлением. Машину занесло и вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автобусом марки Yutong.

Два пассажира иномарки погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля была доставлена в медицинское учреждение в Березовске с многочисленными травмами.

Кроме того, за медпомощью в Реже позднее обратились три человека, в том числе 16-летний подросток. Госпитализация по итогам осмотра им не потребовалась.

Установлено, что водитель иномарки за двухлетний стаж вождения трижды привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Медики взяли у нее анализ крови на наличие запрещенных веществ.

Водитель автобуса в момент столкновения был трезв, все 24 пассажира — пристегнуты.

В ГИБДД также отмечают, что в момент аварии на трассе были неудовлетворительные дорожные условия, которые и могли стать причиной ДТП.

Возбуждено уголовное дело против «УралДорТехнологиий», подрядчика, который отвечает за содержание данного участка трассы.

В Екатеринбурге семейная пара на автомашине врезалась в столб, мужчина погиб.

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#Происшествия#Больница#ДТП#Свердловская область#Автобус#Гибель#Иномарка#ПДД#Екатеринбург#Авария#Дарья Бобровицкая
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