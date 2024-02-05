Эпидемиолог рассказала, как правильное мытье рук может защитить от ОРВИ

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В беседе с журналистом NEWS.ru Ненастина подчеркнула, что руки всегда необходимо мыть с мылом. При этом намыливать руки следует не менее 20 секунд. Пена смывается проточной водой.
При мытье рук важно обеспечить покрытие всех поверхностей рук пеной, включая пространство между пальцами. Можно также использовать специальную схему, аналогичную той, которую следуют врачи. При этом медик отметила, что мытьё рук не заменяет антисептики.
Иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что для защиты организма важно увеличить прогулки во время вспышек инфекционных заболеваний, но не допускать переохлаждения, которое может ослабить иммунитет.