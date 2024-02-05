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Updated Сегодня, 08:09

Эпидемиолог рассказала, как правильное мытье рук может защитить от ОРВИ

5 февраля 2024, 08:08
Эпидемиолог из Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, Ольга Ненастина, поделилась рекомендациями, которые нужно соблюдать при мытье рук для максимального уничтожения микробов.

В беседе с журналистом NEWS.ru Ненастина подчеркнула, что руки всегда необходимо мыть с мылом. При этом намыливать руки следует не менее 20 секунд. Пена смывается проточной водой.

При мытье рук важно обеспечить покрытие всех поверхностей рук пеной, включая пространство между пальцами. Можно также использовать специальную схему, аналогичную той, которую следуют врачи. При этом медик отметила, что мытьё рук не заменяет антисептики.

Иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что для защиты организма важно увеличить прогулки во время вспышек инфекционных заболеваний, но не допускать переохлаждения, которое может ослабить иммунитет.

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