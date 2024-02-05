Гибель сына тагильского бизнесмена, хакерская атака и экоитоги Нижнего Тагила

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Published Сегодня, 16:48
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4 февраля в Нижнем Тагиле произошла непоправимая трагедия. Погиб 15-летний подросток. Рядом с его телом нашли оружие, которое должно было храниться запертым в сейфе. По документами смертоносный предмет принадлежит отцу ребенка. Факт трагедии изданию TagilCity.ru подтвердила мама подростка. На данный момент родители мальчика находятся на стадии развода. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
На прошлой неделе произошел глобальный сбой в работе Рунета, который вызвал много вопросов и опасений. Однако, по заявлению Минцифры, это был всего лишь сбой в работе протокола DNSSEC, отвечающего за безопасность. Специалисты продолжают расследование, и его результаты покажут, был ли это предвестник киберкатастрофы или просто случайный инцидент. Важно отметить, что последствия сбоя уже устранены, и работа Рунета восстановлена.
Водители тагильской компании перевозчика «Союз-НТ» допускают игнорирования остановок на своих маршрутах. Выяснилось это после проверки, проведенной Ространснадзором. Организация получила предостережение, в ведомстве их обязали исправить ситуацию.
За три дня до праздника защитников Отечества, 20 февраля, откроется запись на весенние смены в детские лагеря. Документы будут принимать в многофункциональных центрах расположенных в трех районах Нижнего Тагила. У тех, кто не может прийти и подать документы лично, будет возможность сделать это онлайн. Семидневная смена обойдется в 1487,8 рублей.
На прошлой неделе на сайте TagilCity.ru разместили материалы о санитарных зонах предприятий города. УГМС тоже опубликовала результаты замеров на четырех постах в городе с 29 января по 1 февраля. Газоанализатор редакции не обнаружил превышения концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. ФГБУ «Уральское УГМС» также подтвердило нулевые показатели. Редакция продолжит ежедневные замеры качества воздуха в Нижнем Тагиле.