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Гибель сына тагильского бизнесмена, хакерская атака и экоитоги Нижнего Тагила

Гибель сына тагильского бизнесмена, хакерская атака и экоитоги Нижнего Тагила

5 февраля 2024, 16:48
В Нижнем Тагиле погиб сын предпринимателя. Сбой глобальной сети или продуманная диверсия. Перевозчиками запретили игнорировать остановки. С 20 февраля откроются записи в детские лагеря на весенние смены и новые экоитоги Тагила: самое важное, что произошло за 5 февраля в Нижнем Тагиле.
Видео: tagilcity.ru

4 февраля в Нижнем Тагиле произошла непоправимая трагедия. Погиб 15-летний подросток. Рядом с его телом нашли оружие, которое должно было храниться запертым в сейфе. По документами смертоносный предмет принадлежит отцу ребенка. Факт трагедии изданию TagilCity.ru подтвердила мама подростка. На данный момент родители мальчика находятся на стадии развода. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Взял карабин отца: в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена
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На прошлой неделе произошел глобальный сбой в работе Рунета, который вызвал много вопросов и опасений. Однако, по заявлению Минцифры, это был всего лишь сбой в работе протокола DNSSEC, отвечающего за безопасность. Специалисты продолжают расследование, и его результаты покажут, был ли это предвестник киберкатастрофы или просто случайный инцидент. Важно отметить, что последствия сбоя уже устранены, и работа Рунета восстановлена.

Конец интернета: хакерская атака или эксперимент спецслужб?
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Водители тагильской компании перевозчика «Союз-НТ» допускают игнорирования остановок на своих маршрутах. Выяснилось это после проверки, проведенной Ространснадзором. Организация получила предостережение, в ведомстве их обязали исправить ситуацию.

В Нижнем Тагиле перевозчика обязали соблюдать остановки
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За три дня до праздника защитников Отечества, 20 февраля, откроется запись на весенние смены в детские лагеря. Документы будут принимать в многофункциональных центрах расположенных в трех районах Нижнего Тагила. У тех, кто не может прийти и подать документы лично, будет возможность сделать это онлайн. Семидневная смена обойдется в 1487,8 рублей.

Запись в лагеря на весенние каникулы стартует в Нижнем Тагиле 20 февраля
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На прошлой неделе на сайте TagilCity.ru разместили материалы о санитарных зонах предприятий города. УГМС тоже опубликовала результаты замеров на четырех постах в городе с 29 января по 1 февраля. Газоанализатор редакции не обнаружил превышения концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. ФГБУ «Уральское УГМС» также подтвердило нулевые показатели. Редакция продолжит ежедневные замеры качества воздуха в Нижнем Тагиле.

Санитарные зоны заводов и нулевые замеры: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
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Санитарные зоны заводов и нулевые замеры: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
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