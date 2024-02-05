Гибель сына тагильского бизнесмена, хакерская атака и экоитоги Нижнего Тагила

На прошлой неделе произошел глобальный сбой в работе Рунета, который вызвал много вопросов и опасений. Однако, по заявлению Минцифры, это был всего лишь сбой в работе протокола DNSSEC, отвечающего за безопасность. Специалисты продолжают расследование, и его результаты покажут, был ли это предвестник киберкатастрофы или просто случайный инцидент. Важно отметить, что последствия сбоя уже устранены, и работа Рунета восстановлена.