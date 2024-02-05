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Роман Ярыш станет новым начальником ГИБДД в Екатеринбурге

Главой ГИБДД в Екатеринбурге станет полковник из Первоуральска

5 февраля 2024, 11:51
Фото: 1MI

Роман Ярыш станет новым начальником ГИБДД в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появится новый глава автоинспекции после того, как два года назад предыдущий ушел в отставку. Им станет 50-летний Роман Ярыш из Первоуральска. Официально его представят 22 февраля 2024 года.

Прежний начальник городского ГИБДД покинул должность в феврале 2022 года в связи с тем, что у него возникли осложнения из-за заболевания ковидом, пишет ЕАН.

Ярыш является главой ГИБДД в Первоуральске. В автоинспекцию он пришел работать после срочной службы в армии.

Ранее он работал в Екатеринбурге, однако в 2013 году он ушел в охрану, где проработал до 2017 года, а затем вновь стал работать в ГИБДД. В 2020 году его назначили главой первоуральского ГИБДД.

Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге было объявлено о том, что генерал Константин Строганов уходит на пенсию.

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