Главой ГИБДД в Екатеринбурге станет полковник из Первоуральска

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Прежний начальник городского ГИБДД покинул должность в феврале 2022 года в связи с тем, что у него возникли осложнения из-за заболевания ковидом, пишет ЕАН.
Ярыш является главой ГИБДД в Первоуральске. В автоинспекцию он пришел работать после срочной службы в армии.
Ранее он работал в Екатеринбурге, однако в 2013 году он ушел в охрану, где проработал до 2017 года, а затем вновь стал работать в ГИБДД. В 2020 году его назначили главой первоуральского ГИБДД.
Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге было объявлено о том, что генерал Константин Строганов уходит на пенсию.