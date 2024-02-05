Качество воды из 159 колодцев и родников исследуют в Нижнем Тагиле

В частности, нужно проверить жидкость на запах и мутность, минерализацию, железо, марганец, общее число микробов и бактерий. После этого должно быть выдано санитарно-эпидемиологическое заключение. Отмечается, что подрядчику необходимо иметь аттестат аккредитации.