tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В Нижнем Тагиле будут исследовать качество воды из колодцев и родников

Качество воды из 159 колодцев и родников исследуют в Нижнем Тагиле

5 февраля 2024, 12:24
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле будут исследовать качество воды из колодцев и родников

2,5 миллиона рублей выделено на проверку качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения в Нижнем Тагиле и пригороде.

Заказчиком тендера является МБУ «Служба экологической безопасности». Работы подрядчик будет проводить в течение 2024 года ежеквартально в четыре этапа. На каждом объекте необходимо отобрать пробы воды и провести лабораторные исследования по 18 различным показателям.

В частности, нужно проверить жидкость на запах и мутность, минерализацию, железо, марганец, общее число микробов и бактерий. После этого должно быть выдано санитарно-эпидемиологическое заключение. Отмечается, что подрядчику необходимо иметь аттестат аккредитации.

Работы будут проводиться не только в Нижнем Тагиле, но также и в близлежащих селах и деревнях.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 февраля. Контракт будет действовать до 30 декабря 2024 года.

Напомним, в 2023 году на подобные исследования было выделено 3,4 миллиона рублей.

Вода замерзла. Жители села под Тагилом остались без святого источника на Крещение
Узнать подробнее
Читайте также:
Да будет свет и вода. В Нижнем Тагиле вернули тепло в квартирыВода не горячая: ремонт теплотрассы продолжается в Алтайском микрорайоне ТагилаВода в колодцах и родниках Нижнего Тагила будет проверена на качество
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Проверка#Вода#Колодец#Исследование#Екатеринбург#Евгения Сафина#Закупка
Подпишитесь
Санитарные зоны заводов и нулевые замеры: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:29
Конец интернета: хакерская атака или эксперимент спецслужб?
Сегодня, 09:02
Взял карабин отца: в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена
Сегодня, 07:14
Прокуратура узнает причину задержки рейсов в Кольцово
Сегодня, 06:31
Победители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили награды
Сегодня, 05:46
На концерт певца Shaman в Екатеринбурге пришла Екатерина Мизулина
Сегодня, 08:16