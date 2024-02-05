Качество воды из 159 колодцев и родников исследуют в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Заказчиком тендера является МБУ «Служба экологической безопасности». Работы подрядчик будет проводить в течение 2024 года ежеквартально в четыре этапа. На каждом объекте необходимо отобрать пробы воды и провести лабораторные исследования по 18 различным показателям.
В частности, нужно проверить жидкость на запах и мутность, минерализацию, железо, марганец, общее число микробов и бактерий. После этого должно быть выдано санитарно-эпидемиологическое заключение. Отмечается, что подрядчику необходимо иметь аттестат аккредитации.
Работы будут проводиться не только в Нижнем Тагиле, но также и в близлежащих селах и деревнях.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 февраля. Контракт будет действовать до 30 декабря 2024 года.
Напомним, в 2023 году на подобные исследования было выделено 3,4 миллиона рублей.