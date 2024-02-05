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Published Сегодня, 17:44

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На Свердловскую область надвигаются снегопады

Какие трудности могут возникнуть в Свердловской области из-за снегопадов

5 февраля 2024, 17:44
Фото: 1MI

На Свердловскую область надвигаются снегопады

Очередной снежный шторм надвигается на Свердловскую область. Памятуя о предыдущих снегопадах, жители готовят лопаты для расчистки заносов на парковках и ждут массовых заторов на дорогах.

Предупреждение о снегопадах

Синоптики предупредили свердловчан об очередном снежном натиске. В регионе началось потепление, которое будет сопровождаться обильными осадками. Как написал в своем телеграм-канале метеоролог Алексей Пулин, самым снежным днем может стать среда, 7 февраля. Региональное управление ГИБДД предупреждает водителей и пешеходов о необходимости соблюдать предельную осторожность.

Водителям следует двигаться с максимально низкой скоростью, соблюдать интервалы движения, не допускать обгонов и перестроений.

В региональном управлении автомобильных дорог проинформировали, что дорожная техника работает в населенных пунктах практически круглосуточно. На расчистку дорог за минувшие сутки вышло около 235 единиц спецтехники. 5 февраля количество единиц дорожной техники увеличено до 345.

Жители Свердловской области боятся снегопадов

Свердловчане уже предвкушают очередную порцию «удовольствий».

Ну опять жесть будет. Последний раз просто столько выпало, что я родной двор не узнал, — заявил житель Свердловской области в соцсетях.
Если будет второй раз так же, то вообще будет коллапс просто. <…> еще прошлый снег не убрали, кучи просто выше 2 метров местами, — отметил еще один свердловчанин.
Ждем значит опять кучу аварий, ну и лопнутых труб, — заявил другой житель региона.

Многие переживают, что города опять встанут в девяти и десятибалльных пробках, как это был в памятный снегопад в ноябре 2023 года.

С какими трудностями могут столкнуться свердловчане в снегопад?

Снегопад в 2024 году создает определенные проблемы для граждан. В частности, это не только нечищенные дороги, но и проблемы с транспортом.

Высокие цены и долгое ожидание такси

Цены на услуги такси в прошлый снегопад взлетели до небес: например, за проезд от Академического до площади 1905 года в Екатеринбурге агрегаторы указывали цену в 1000 рублей. Увеличивались и цены в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле выпал снег и выросли цены на такси
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Нечищенные тротуары во дворах

Неприятные дни впереди и у пешеходов — с очисткой тротуаров во дворах дела обстоят не лучшим образом не только в небольших населенных пунктах, но и в крупных городах.

Снег заносит все привычные места для прохода, тропинки и тротуары. Во дворах нередко возникают ситуации, когда приходится ходить по дорогам вместо тротуаров. Мамам с колясками и инвалидам становится проблематично преодолевать даже небольшие расстояния. При этом придется искать пути обхода привычных тропинок, потому что их становится не видно.

Пробки на дорогах и ДТП

На городских дорогах из-за объемов снега могут возникать пробки. Автомобилистам приходится ездить медленнее. Также проезду может мешать и работающая техника. Нижний Тагил и Екатеринбург во время прошлого снегопад вставали в пробки. При этом в столице Свердловской области они достигали 10 баллов.

Что делать, если снег не убран?

Власти предлагают жителям сообщать о фактах плохой уборки снега подрядчикам. Например, в Нижнем Тагиле за эту сферу отвечают три организации — генподрядчик МУП «Тагилдорстрой» и две субподрядные организации, ООО «УБТ-Сервис» и ООО «КапиталСтрой».

А вот ответственность за уборку придомовых территорий несут управляющие организации, напоминают в администрации города.

Ранее метеорологи предупредили свердловчан, что февраль 2024 года будет теплым и снежным.

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