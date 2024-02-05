Какие трудности могут возникнуть в Свердловской области из-за снегопадов

Снег заносит все привычные места для прохода, тропинки и тротуары. Во дворах нередко возникают ситуации, когда приходится ходить по дорогам вместо тротуаров. Мамам с колясками и инвалидам становится проблематично преодолевать даже небольшие расстояния. При этом придется искать пути обхода привычных тропинок, потому что их становится не видно.